L'introduction en bourse de la banque japonaise SBI Shinsei se situe dans le haut de la fourchette
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 07:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque japonaise SBI Shinsei Bank 8303.T a fixé le prix de son introduction en bourse au sommet de la fourchette, comme l'indique un document déposé lundi.

Le prix des actions a été fixé à 1 450 yens (9,34 $) l'unité, contre une fourchette de 1 440 yens à 1 450 yens, ce qui donne à la banque une valeur de marché de 1,3 trillion de yens (8,37 milliards de dollars).

La banque devrait être cotée à la bourse de Tokyo le 17 décembre.

L'introduction en bourse a permis de lever 370,2 milliards de yens, y compris la surallocation.

Les origines de la Shinsei Bank remontent à la Long-Term Credit Bank of Japan, qui a fait faillite en 1998 et a été nationalisée.

Après avoir été rachetée par des fonds d'investissement étrangers, dont ripple wood, elle a été rebaptisée Shinsei Bank et recotée en 2004.

La banque est devenue une filiale de SBI Holdings 8473.T en 2021 et a été retirée de la cote en 2023. Elle a remboursé tous les fonds publics cette année avant l'introduction en bourse.

L'introduction en bourse fait suite à la cotation au Japon cette année de sociétés telles que JX Advanced Metals 5016.T et Tekscend Photomask 429A.T . (1 $ = 155,2300 yens)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

