L'introduction en bourse de la banque japonaise SBI Shinsei se situe dans le haut de la fourchette

La banque japonaise SBI Shinsei Bank 8303.T a fixé le prix de son introduction en bourse au sommet de la fourchette, comme l'indique un document déposé lundi.

Le prix des actions a été fixé à 1 450 yens (9,34 $) l'unité, contre une fourchette de 1 440 yens à 1 450 yens, ce qui donne à la banque une valeur de marché de 1,3 trillion de yens (8,37 milliards de dollars).

La banque devrait être cotée à la bourse de Tokyo le 17 décembre.

L'introduction en bourse a permis de lever 370,2 milliards de yens, y compris la surallocation.

Les origines de la Shinsei Bank remontent à la Long-Term Credit Bank of Japan, qui a fait faillite en 1998 et a été nationalisée.

Après avoir été rachetée par des fonds d'investissement étrangers, dont ripple wood, elle a été rebaptisée Shinsei Bank et recotée en 2004.

La banque est devenue une filiale de SBI Holdings 8473.T en 2021 et a été retirée de la cote en 2023. Elle a remboursé tous les fonds publics cette année avant l'introduction en bourse.

L'introduction en bourse fait suite à la cotation au Japon cette année de sociétés telles que JX Advanced Metals 5016.T et Tekscend Photomask 429A.T . (1 $ = 155,2300 yens)