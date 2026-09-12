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L'introduction en bourse d'OpenAI n'aura pas lieu en 2026 en raison des craintes liées à la sécurité de l'IA, selon Altman
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 22:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI ne ressent aucune pression pour entrer en bourse pour le moment, déclare Altman

* L'entreprise serait sur le point de conclure un accord de sécurité avec d'autres fournisseurs d'IA

* Amodei, d'Anthropic, exhorte les entreprises du secteur de l'IA à ralentir leurs avancées

par Lisa Baertlein

OpenAI ne sera pas cotée en bourse en 2026, a déclaré son directeur général Sam Altman dans une interview accordée à Fortune et publiée samedi, invoquant des préoccupations en matière de sécurité liées à l'intelligence artificielle.

« Je pense en effet que, compte tenu de tout ce qui se passe en matière de sécurité, ce ne serait pas le moment opportun pour entrer en bourse, et nous ne ressentons aucune pression à ce sujet », a déclaré M. Altman à Fortune.

Un nombre croissant de législateurs américains réclament de nouvelles règles pour encadrer les systèmes d’IA, après les avertissements alarmants de deux chercheurs d’Anthropic, concurrent d’OpenAI, selon lesquels les progrès rapides de l’intelligence artificielle pourraient conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

Ces avertissements font suite à des cas d’agents d’IA devenus incontrôlables et ayant piraté des systèmes externes, ainsi qu’à la démission de chercheurs spécialisés dans la sécurité de l’IA, inquiets des risques liés à cette technologie. Les responsables politiques, tant démocrates que républicains, ont réagi avec inquiétude et ont appelé à davantage de mesures.

En juin, le New York Times a rapporté qu’OpenAI, basée à San Francisco, envisageait de reporter à l’année prochaine une introduction en bourse qui pourrait atteindre un billion de dollars. À l’époque, les actions de SpaceX, la société d’Elon Musk, s’effondraient après une flambée qui avait porté la valorisation de l’entreprise à 1,8 billion de dollars.

Interrogé par Fortune pour savoir si l’année 2026 était écartée au profit de 2027, Sam Altman a répondu: « Je dirais pas 2026. Oui, nous avons beaucoup à faire, notamment répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité et d’alignement, et déterminer comment le secteur et les gouvernements peuvent collaborer. »

Altman a également laissé entendre qu’OpenAI et d’autres grandes entreprises du secteur de l’IA pourraient être sur le point d’annoncer un accord visant à ralentir le développement de l’IA et à collaborer pour faire face aux risques liés à la sécurité, a rapporté Fortune.

Samedi, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a exhorté les entreprises spécialisées dans l’IA à adopter une approche plus réfléchie en matière de développement.

« Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles d'IA », a écrit M. Amodei dans un essai partagé sur les réseaux sociaux.

Altman a ensuite publié un message indiquant qu’il partageait ce point de vue.

« Je suis d'accord avec Dario: nous devons modérer le rythme des avancées », a écrit Altman en réponse au message d’Amodei sur la plateforme X. « Cela a été l’un des principaux sujets de discussion chez OpenAI ces dernières semaines. »

Les préoccupations en matière de sécurité n’ont pour l’instant pas freiné les projets d’introduction en bourse d’Anthropic. Anthropic devrait commencer à commercialiser son offre publique initiale au plus tôt à la mi-octobre et finaliser sa cotation quelques jours avant les élections de mi-mandat américaines en novembre, ont déclaré ce mois-ci à Reuters des sources proches du dossier.

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