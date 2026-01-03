L'intérêt pour la vente à découvert de Trump Media augmente après le récent rallye, selon S3 Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intérêt pour la vente à découvert dans la société de médias sociaux du président américain Donald Trump a bondi à la suite de l'annonce récente d'une fusion, ce qui suggère que certains traders s'attendent à ce que l'action rende davantage de ses gains récents, selon la société de données financières S3 Partners.

Les actions de Trump Media & Technology Group DJT.O , qui perd de l'argent, ont augmenté de plus de 30 % depuis le 18 décembre, date à laquelle la société a annoncé une fusion de 6 milliards de dollars avec TAE Technologies, soutenue par Google. L'action a bondi de 63 % dans les deux jours qui ont suivi l'annonce.

Depuis l'annonce de la fusion , l'intérêt pour la vente à découvert pour les actions de Trump Media a augmenté de 31 % pour atteindre près de 16 millions d'actions, soit le niveau le plus élevé depuis octobre, a déclaré S3 Partners dans un rapport publié vendredi. L'action ayant augmenté de 4 % vendredi pour atteindre 13,77 dollars, cet intérêt pour la vente à découvert représente des paris d'une valeur d'environ 218 millions de dollars sur la baisse des actions de la société.

L'accord entièrement en actions de Trump Media est un pari ambitieux sur le boom de l'énergie stimulé par les centres de données d'intelligence artificielle et s'ajoute à la liste croissante d'entreprises diverses de la famille Trump, de la crypto-monnaie aux propriétés immobilières et aux services mobiles.

Donald Trump détient 115 millions d'actions de Trump Media, soit environ 40 % de la société. Sa participation dans la société fusionnée serait d'environ 20 %.

Les actions de Trump Media ont perdu près de 60 % au cours des 12 derniers mois.