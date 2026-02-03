 Aller au contenu principal
Football: Le président de la FIFA favorable à la levée de la suspension de la Russie
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 10:58

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à Brasilia

Le président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré vouloir lever l'interdiction imposée à la Russie de ‍participer aux compétitions internationales depuis quatre ans, estimant qu'elle n'a "rien apporté".

Les clubs russes et l'équipe nationale ont été suspendus des compétitions de la FIFA et ‌de l'UEFA depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

"Cette suspension n'a rien apporté, elle n'a fait qu'accroître la frustration ​et la haine", a déclaré Gianni Infantino à Sky Sports. "Permettre aux ⁠filles et aux garçons russes de jouer au football dans d'autres régions d'Europe aiderait."

Il a également déclaré que la FIFA ⁠ne devrait "en réalité jamais ‍interdire à un pays de jouer au football en ⁠raison des actes de ses dirigeants politiques".

"Quelqu'un doit maintenir les liens", a ajouté le dirigeant de 55 ans.

Le ministre ukrainien des Sports, Matvii Bidnyi, ​a qualifié d'"irresponsables" et d'"infantiles" les propos du président de la FIFA.

"Ils dissocient le football de la réalité dans laquelle des enfants sont tués", a dit ⁠Matvii Bidnyi à Sky Sports.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin ​a maintenu que la guerre en Ukraine devait prendre ​fin pour que ​la Russie soit réintégrée, faisant écho aux déclarations faites lors de la conférence ​de presse de clôture du ⁠congrès de l'UEFA en avril dernier.

Gianni Infantino a également défendu la décision de la FIFA d'attribuer un prix pour la paix au président américain Donald Trump lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

"Nous devons ‌faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à la paix dans le monde, et c'est pourquoi, depuis quelque temps, nous réfléchissions à faire quelque chose pour récompenser les personnes qui agissent", a-t-il dit.

"Objectivement, il (Trump) le mérite."

(Rédigé par Karan Prashant Saxena à Bangalore, version française Vincent Daheron, ‌édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Sport
