Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'interdiction des voitures diesel et essence avancée de cinq ans en Grande-Bretagne Reuters • 04/02/2020 à 16:48









LONDRES, 4 février (Reuters) - Les ventes de voitures neuves à essence, diesel et hybrides seront interdites en Grande-Bretagne dès 2035, soit cinq ans plus tôt que prévu, a annoncé mardi le gouvernement. "Nous devons régler le problème de nos émissions de CO2 (...) En tant que pays, en tant que société, en tant que planète, en tant qu'espèce, nous devons agir maintenant", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson, lors d'un discours prononcé au Science Museum de Londres pour le lancement de la COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre. L'interdiction des ventes de voitures dotées de moteur à explosion, qui fera l'objet de consultations, pourrait même intervenir avant 2035 si la transition est possible plus rapidement, a souligné le gouvernement. La demande de véhicules électriques a bondi en Grande-Bretagne, deuxième marché européen pour les véhicules neufs, mais les modèles à moteur diesel ou essence représentent toujours 90% des ventes. En France, l'interdiction des motorisations essence et diesel est prévue pour 2040. (Kylie MacLellan avec Elizabeth Piper, Andrew MacAskill et Susanna Twidale à Londres et Ed Taylor à Francfort, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.