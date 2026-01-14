 Aller au contenu principal
L'Intercontinental Exchange progresse après que BofA a relevé son objectif de cours
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de l'Intercontinental Exchange ICE.N ont augmenté de 2,5 % à 40,67 $ mercredi après que les analystes de BofA Global Research aient relevé l'objectif de cours de l'opérateur de la bourse des valeurs mobilières

** L'ICE est en passe de réaliser une cinquième séance de hausse consécutive

** ICE a maintenant affiché trois années consécutives de croissance de plus de 15 % du volume de l'énergie, et les produits de transition énergétique à forte croissance représentent maintenant plus de la moitié de son segment de l'énergie. Bien qu'il y ait probablement eu un vent arrière temporaire lié aux récentes guerres en Ukraine/Gaza/Iran, nous pensons maintenant qu'ICE peut augmenter les volumes d'énergie (dans la fourchette basse des deux chiffres) à moyen terme", ont déclaré les analystes de BofA dirigés par Craig Siegenthaler dans une note aux investisseurs

** BofA a relevé son objectif de cours pour ICE de 223 $ à 234 $

** Parmi les 17 analystes couvrant ICE, la note moyenne est "acheter" et l'objectif de cours médian est de 191,50 $ - données LSEG

** ICE est en hausse de 5,9 % depuis le début de l'année, contre 0,4 % pour l'indice Nasdaq Composite

