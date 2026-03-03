 Aller au contenu principal
Royaume-Uni: L'économie devrait connaître une croissance de 1,1% en 2026, dit Reeves
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 14:32

Le ministre britannique des Finances, M. Reeves, devant le 11 Downing Street avant de présenter les prévisions de printemps au Parlement, à Londres

‌L'économie britannique devrait connaître une croissance ​de 1,1% cette année, a déclaré mardi la chancelière de l'Echiquier Rachel ​Reeves, citant les dernières projections de l'Office ​for Budget Responsibility (OBR).

Cette ⁠nouvelle prévision est inférieure à celle ‌de 1,4% pour 2026 publiée dans les précédentes perspectives de ​l'OBR ‌en novembre, lorsque Rachel Reeves ⁠avait présenté son deuxième budget annuel.

L'organisme de surveillance budgétaire prévoit une ⁠croissance de ‌la production économique de 1,6% ⁠en 2027 et 2028, et ‌de 1,5% en 2029 ⁠et 2030, a déclaré la chancelière ⁠de l'Echiquier ‌dans son discours semestriel sur la ​situation budgétaire.

Ces ‌nouvelles prévisions contrastent avec les prévisions précédentes de l'OBR, ​qui tablait sur une croissance économique annuelle de ⁠1,5% en 2027, 2028, 2029 et 2030.

(Reportage David Milliken et Andy Bruce ; rédigé par Suban Abdulla ; Mara Vîlcu pour la version française, édité par ​Augustin Turpin)

