L'installation d'exportation de GNL de Plaquemines de Venture Global génère un bénéfice supérieur aux attentes

L'installation de Plaquemines entraîne une augmentation des volumes de ventes de GNL et des recettes

Une décision sur un cas d'arbitrage de contrat est attendue "de manière imminente"

Les actions augmentent

L'exportateur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N a dépassé mardi les attentes de Wall Street pour son EBITDA ajusté du deuxième trimestre, grâce à l'augmentation de la production de son installation d'exportation de GNL de Plaquemines, en Louisiane, qui a stimulé les ventes. Venture Global est le deuxième exportateur de GNL des États-Unis et est responsable de la majeure partie de la croissance des exportations de GNL du pays depuis 2023, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). Il a également permis aux États-Unis de rester le premier exportateur mondial de gaz super réfrigéré.

La société basée à Arlington, en Virginie, a déclaré que son installation de Plaquemines, d'une capacité de 27,2 millions de tonnes, fonctionnait à 77 % de sa capacité, 28 de ses 36 usines - également appelées trains - produisant désormais du GNL.

Les actions de la société ont augmenté de 4 %. La société a déclaré un EBITDA ajusté de 1,39 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 juin, alors que les analystes s'attendaient à 1,25 milliard de dollars.

Plaquemines a généré un revenu d'exploitation de 921 millions de dollars, a déclaré Venture Global dans une déclaration de résultats. Son chiffre d'affaires trimestriel de 3,1 milliards de dollars a dépassé les attentes des analystes qui tablaient sur 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, principalement grâce au démarrage du projet Plaquemines.

La société a vendu 329 billions de British Thermal Units (TBtu) de GNL au cours du deuxième trimestre, soit une augmentation de 149 % par rapport aux 132 TBtu de GNL vendus l'année précédente. Venture Global prévoit d'exporter 227 à 240 cargaisons de GNL à partir de Plaquemines cette année. Son installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane, qui a commencé à fonctionner en 2023, devrait exporter 144 à 149 cargaisons cette année. La société prévoit que les changements dans les frais fixes de liquéfaction réduiront son bénéfice annuel ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 230 à 240 millions de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant un impact de 460 à 480 millions de dollars. Les résultats pourraient entraîner une surperformance de l'action de Venture Global, d'autant plus qu'elle a chuté de près de 50 % depuis l'entrée en bourse de la société en janvier , a déclaré Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets. Venture Global, qui est engagée dans un arbitrage contractuel avec plusieurs majors mondiales de l'énergie, dont BP

PKN.WA et Galp GALP.LS , a déclaré qu'une décision dans l'une des procédures était attendue "dans les plus brefs délais" Les sociétés ont accusé Venture Global de retarder le démarrage commercial de sa centrale de Calcasieu Pass de 2023 à 2025 pour bénéficier de prix plus élevés sur le marché au comptant plutôt que de ce qu'elle aurait gagné dans le cadre de contrats à long terme. Venture Global étant confrontée à plusieurs actions en justice liées à la mise en service tardive de la centrale de Calcasieu Pass, la première décision pourrait créer un précédent pour les autres procédures, selon Jeremy Tonet, analyste chez J.P. Morgan. Venture Global prévoit une pénalité pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars si elle perd les affaires d'arbitrage, selon le rapport sur les résultats de mardi. Certaines des entreprises impliquées dans l'arbitrage réclament une pénalité plus élevée, selon le rapport. La société a déclaré une baisse de 449 millions de dollars des bénéfices provenant de ses opérations à Calcasieu Pass, par rapport à la même période en 2024, en raison de la baisse des bénéfices due aux ventes de GNL sur des contrats à long terme et non sur le marché au comptant, a indiqué le rapport.