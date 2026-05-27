L'initiative philanthropique de Zuckerberg dévoile un modèle mondial d'IA pour la découverte de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le modèle mondial de Biohub repose sur des modèles d'IA open source

* Chan se dit optimiste quant à l'adoption et à l'impact du modèle

* Zuckerberg et Chan ont consacré plus de 7 milliards de dollars (XX milliards d'euros) à des œuvres caritatives depuis 2015

(Ajoute des puces) par Jaspreet Singh

Biohub, une initiative philanthropique du directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, et de son épouse, la Dre Priscilla Chan , a lancé mercredi un modèle mondial de biologie des protéines visant à accélérer la découverte de médicaments.

Les protéines constituent le mécanisme moléculaire essentiel de l'organisme, remplissant des rôles variés allant de la construction de structures à la production d'énergie. Mais la conception de nouvelles protéines stables et efficaces dans l'organisme reste un défi scientifique.

Biohub a déclaré que son modèle mondial s'appuie sur la quatrième génération de modélisation à l'échelle évolutive (ESM), qui tire des enseignements des séquences protéiques issues de l'évolution et utilise ces connaissances pour comprendre la biologie des protéines.

« Nous avons vérifié les capacités du modèle et validé bon nombre de ses prédictions tant dans le domaine des maladies immunitaires que dans celui du cancer... C'est très prometteur. Nous espérons qu'une fois ces modèles publiés, d'autres les adopteront rapidement pour s'attaquer à certains des problèmes qu'ils rencontrent en laboratoire », a déclaré Mme Chan à Reuters.

Les laboratoires pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers l'IA pour stimuler la recherche et le développement, misant sur de nouveaux outils de modélisation et des laboratoires automatisés pour améliorer leur efficacité.

Le modèle mondial de Biohub est composé de modèles d'IA open source, qui, ensemble, font progresser la compréhension des scientifiques et leur capacité à concevoir des protéines.

Ses chercheurs ont utilisé ces modèles d’IA pour concevoir de nouveaux ligands protéiques ciblant le cancer et le système immunitaire, qui réactivent efficacement les cellules immunitaires lors des tests en laboratoire.

« Nous travaillons en partenariat avec plusieurs organisations qui fournissent des plateformes d’analyse biologique, et les modèles y seront disponibles. Mais nous disposons également d’une plateforme biohub.ai, qui permet aux utilisateurs d’utiliser les modèles sur nos serveurs. Nous fournirons des crédits de calcul à cette fin aux chercheurs », a déclaré à Reuters Alex Rives, directeur scientifique de Biohub.

Les modèles seront également disponibles sur des plateformes telles qu’AWS Bio Discovery et SandboxAQ.

Fondée en 2015, la Chan Zuckerberg Initiative a regroupé ses efforts de recherche biomédicale sous l'égide de Biohub en novembre 2025, notamment avec l'acquisition de la start-up spécialisée en IA et biologie EvolutionaryScale.

Le couple a consacré plus de 7 milliards de dollars (XX milliards d'euros) à des œuvres caritatives depuis 2015. Il s'est également engagé à donner 99 % de ses actions Meta au cours de sa vie, principalement par l'intermédiaire de Biohub.