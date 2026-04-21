L'initiative de sécurité nationale de JPMorgan se développe en Europe

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JPMorgan Chase JPM.N a déclaré mardi que son initiative , d'une valeur de 1,5 billion de dollars, destinée à financer et à investir dans des secteurs essentiels à la sécurité nationale des États-Unis, allait s'étendre à l'ensemble de l'Europe.

Voici quelques détails:

* L'expansion de l'initiative dite de sécurité et de résilience (SRI) souligne l'engagement de la banque américaine à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à soutenir les industries essentielles à l'innovation et à la croissance, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

* Le directeur mondial de l'ISR de JPMorgan, Jay Horine, et les directeurs généraux pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Conor Hillery et Matthieu Wiltz, assureront la direction, la supervision et la responsabilité de l'initiative dans la région.

* L'entreprise a l'intention de nommer l'amiral Sir Tony Radakin, ancien chef d'état-major de la défense britannique, au conseil consultatif externe de l'ISR, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

* Le directeur général Jamie Dimon a déclaré: "Pendant trop longtemps, les États-Unis et l'Europe ont dépendu de sources imprévisibles pour des produits tels que les minerais essentiels à la sécurité et à la prospérité collectives. Aujourd'hui, nous avons tout intérêt à relever ces défis ensemble, car notre sécurité, notre liberté et notre croissance économique en dépendent."