L'inflation ralentirait timidement en octobre dans la zone euro
Ce dernier précise que si l'on considère les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé pour le mois qui s'achève (3,4%, contre 3,2% en septembre).
Ils seraient suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac (2,5%, contre 3% le mois précédent), les biens industriels non énergétiques (0,6%, contre 0,8% en septembre) et l'énergie (-1%, contre -0,4% le mois précédent).
