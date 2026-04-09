L'inflation PCE aux États-Unis s'accélère en février ; les dépenses de consommation sont solides

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L'inflation américaine a augmenté comme prévu en février et devrait continuer à augmenter en mars dans le contexte de la guerre avec l'Iran , une tendance qui devrait décourager la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt pendant un certain temps.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 0,4 % après un gain non révisé de 0,3 % en janvier, a déclaré jeudi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce . Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,4% de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle. Sur les 12 mois précédant février, l'inflation PCE a progressé de 2,8 % après avoir augmenté dans les mêmes proportions en janvier.

Le BEA est toujours en train de rattraper son retard dans la publication des données après les retards causés par la fermeture du gouvernement l'année dernière. L'inflation était déjà élevée avant la guerre, en grande partie à cause des taxes à l'importation imposées par le président Donald Trump.

La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a fait grimper les prix mondiaux du pétrole et a fait grimper le prix de détail moyen de l'essence au niveau national au-dessus de 4 dollars le gallon pour la première fois en plus de trois ans. Les économistes s'attendent à ce que les retombées inflationnistes du conflit, qui a commencé à la fin du mois de février, soient plus prononcées dans les données du mois de mars. Mardi, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines à condition que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz bloqué, ce qui a également affecté les expéditions d'engrais et d'autres marchandises. Ces perturbations devraient entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,4 % en février, soit la même marge pour un troisième mois consécutif. Au cours des 12 mois précédant février, l'inflation dite "de base" a progressé de 3,0 %, après une hausse de 3,1 % en janvier.

Le ralentissement de l'inflation PCE de base en glissement annuel s'explique par le fait que les chiffres élevés de l'année dernière ne sont plus pris en compte dans le calcul.

La banque centrale américaine suit les mesures des prix PCE pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Les économistes estiment que l'inflation mensuelle de l'indice PCE doit augmenter de 0,2 % pendant une période prolongée pour ramener l'inflation à son niveau cible. Le procès-verbal de la réunion politique de la Fed des 17 et 18 mars, publié mercredi, a montré qu'un groupe croissant de décideurs politiques de la Réserve fédérale a estimé le mois dernier que des hausses de taux d'intérêt pourraient être nécessaires pour contrer l'inflation.

Les procès-verbaux ont également montré que "les participants ont noté qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient conduirait probablement à des augmentations plus persistantes des prix de l'énergie et que ces coûts d'intrants plus élevés seraient plus susceptibles de se répercuter sur l'inflation de base".

La Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Les chances d'une réduction des taux cette année ont fortement diminué. La hausse des prix explique en partie l'augmentation des dépenses en février. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont augmenté de 0,5 % après avoir progressé de 0,3 % en janvier. Les économistes prévoyaient une hausse de 0,5 %.

Le prix élevé de l'essence pourrait détourner les dépenses d'autres catégories, bien que les remboursements d'impôts importants de cette année puissent permettre aux ménages à faible revenu d'avoir une certaine marge de manœuvre. La guerre a fait disparaître environ 3 200 milliards de dollars du marché boursier en mars, ce qui pourrait obliger les ménages à revenu élevé à réduire leurs dépenses. Ils ont été les principaux moteurs des dépenses et de l'économie en général.