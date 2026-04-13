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L'inflation indienne s'accélère pour atteindre 3,4 % en mars ; les risques de guerre au Moyen-Orient menacent
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long) par Shivangi Acharya et Sarita Chaganti Singh

L'inflation de détail en Inde s'est accélérée à 3,40% en mars, contre 3,21% en février, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, ont indiqué les données du gouvernement lundi, les perturbations énergétiques dues au conflit au Moyen-Orient faisant peser des risques sur cet indicateur de prix clé.

L'inflation annuelle est restée inférieure à l'objectif de 4 % de la banque centrale et dans sa marge de tolérance de 2 % à 6 %. Le chiffre était inférieur à la prévision de 3,48 % d'un sondage Reuters.

L'inflation alimentaire était de 3,87%, contre 3,47% il y a un mois.

Les doutes sur le fragile cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient ont persisté après que le président Donald Trump a déclaré que la marine américaine commencerait à bloquer les navires en provenance et à destination de l'Iran via le détroit d'Ormuz, augmentant ainsi les enjeux après l'échec d'un accord visant à mettre fin à la guerre.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 7 % pour atteindre 100 dollars le baril, car le blocus pourrait restreindre davantage les exportations de pétrole iranien.

L'Inde, qui importe environ 90 % de son pétrole, fait partie des économies les plus exposées aux perturbations prolongées de l'approvisionnement énergétique mondial et à la hausse des prix.

La semaine dernière, la Reserve Bank of India a maintenu son taux directeur inchangé tout en mettant en garde contre un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation, la crise du Moyen-Orient inversant une phase "Boucles d'or" pour l'économie de l'Asie du Sud.

La banque centrale a publié ses premières prévisions économiques pour l'année financière en cours, avec une croissance du PIB qui devrait chuter à 6,9 % en 2026-27 par rapport aux 7,6 % prévus pour l'année se terminant le 31 mars.

L'inflation moyenne est estimée à 4,6 % pour l'année fiscale en cours.

Inflation
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