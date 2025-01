La croissance économique devrait, selon lui, être modérée aux États-Unis et relativement faible en Europe, mais les signes de récession restent limités. Dans ce scénario, les taux d'intérêt pourraient évoluer dans une fourchette étroite ou même baisser légèrement.

"D'un point de vue positif, l'inflation devrait continuer à se modérer, ouvrant la voie à de nouvelles baisses de taux aux États-Unis et en Europe", poursuit Svein Aage Aanes.

(AOF) - "Tout comme au début de l'année 2024, il est facile de repérer des points d'inquiétude pour 2025", introduit Svein Aage Aanes, CIO Fixed Income chez DNB Asset Management. Selon lui, les risques géopolitiques resteront présents et pourraient même s'accroître avec l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis. "Le monde devra s'adapter à une éventuelle nouvelle politique commerciale et économique américaine, tandis que l'Europe se prépare à des élections en Allemagne au début de 2025", rappelle-t-il.

"L'inflation devrait continuer à se modérer" (DNB AM)

