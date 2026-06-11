L'inflation des prix à la production aux États-Unis enregistre sa plus forte hausse annuelle depuis trois ans et demi, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie

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* L'indice des prix à la production a augmenté de 1,1 % en mai, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,7 %

* Les prix des biens, principalement ceux de l'énergie, représentent près de 80 % de la hausse de l'IPP

* Les prix de gros des biens, hors alimentation et énergie, enregistrent leur plus forte hausse mensuelle depuis avril 2022

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent de 4 000 pour atteindre 229 000

par Lucia Mutikani

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, entraînant la plus forte hausse annuelle en trois ans et demi, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le coût des produits énergétiques, ce qui confirme que les pressions inflationnistes s'intensifient.

Le rapport publié jeudi par le ministère du Travail et la résilience persistante du marché du travail, dans un contexte de licenciements relativement faibles, ont renforcé les anticipations des économistes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027 et que le Comité fédéral de l'open market (FOMC) abandonnerait son orientation accommodante lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine. Après le recul des prix du pétrole ces dernières semaines, les économistes espéraient que l'inflation atteindrait son pic en mai. Mais les prix du pétrole ont repris leur tendance à la hausse alors que le cessez-le-feu s'effilochait. Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis frapperaient l'Iran “très durement ce soir” et prendraient bientôt le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers du pays. Le gouvernement a annoncé mercredi que l'inflation à la consommation avait dépassé les 4 % en mai pour la première fois en trois ans.

“La Fed est clairement bien plus loin de son objectif d'inflation que de son objectif en matière d'emploi”, a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital. “Le rapport sur l'IPP devrait renforcer la conviction des membres du FOMC qui estiment qu'une hausse des taux pourrait s'avérer nécessaire plus tard dans l'année.”

L'indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 1,1 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 1,1 % en avril, a indiqué le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,7 % de l'IPP, après une hausse de 1,4 % précédemment annoncée en avril. Sur les 12 mois jusqu'en mai, l'IPP a progressé de 6,5 %, soit la plus forte hausse depuis novembre 2022. L'IPP avait augmenté de 5,7 % en glissement annuel en avril. La banque centrale américaine suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Le rapport sur l'IPP a incité les économistes à revoir à la hausse leurs estimations concernant l'inflation PCE pour le mois de mai.

Le conflit, qui en est désormais à son quatrième mois, a fait grimper les prix des produits énergétiques, notamment de l'essence et du diesel. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été mises à rude épreuve par les restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant des pénuries d'une large gamme de produits, notamment d'engrais, d'aluminium et de biens de consommation.

Une hausse de 2,8 % du prix des biens, principalement des produits énergétiques, a représenté près de 80 % de la hausse de l'IPP. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis que le gouvernement a commencé à suivre cette série en décembre 2009, après une hausse de 1,9 % en avril.

Les prix de l'énergie ont bondi de 10,7 %, le coût de l'essence ayant grimpé de 23,4 %. Des hausses ont été observées pour le diesel, le kérosène, les résines et matériaux plastiques, les produits chimiques industriels et les liquides de gaz naturel. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 0,6 %, poussés à la hausse par les coûts plus élevés des fruits frais et des melons, des légumes frais et secs, des céréales et des oléagineux. En revanche, les prix de gros de la viande de porc ont chuté de 10,1 %. Les actions à Wall Street s'échangeaient en hausse. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont affiché des résultats mitigés.

L'INFLATION S'ÉLARGIT Hors énergie et alimentation, les prix des biens ont augmenté de 0,8 %, soit la plus forte hausse depuis avril 2022. Les prix des biens dits “de base” ont progressé de 0,7 % en avril. Une mesure de l'IPP de base, qui exclut les services commerciaux, a accéléré de 0,8 %, ce qui constitue également la plus forte hausse en un peu plus de quatre ans. L'IPP de base a augmenté de 0,5 % en avril.

Les prix des services de gros ont grimpé de 0,3 % après avoir progressé de 0,7 % en avril. Une flambée de 4,8 % des frais de gestion de portefeuille, reflétant la reprise boursière, a représenté plus de 40 % de la hausse du coût des services. Mais les marges réalisées par les grossistes et les détaillants ont diminué, confortant l'opinion des économistes selon laquelle la répercussion des droits de douane était pratiquement terminée. Certains ont estimé que les remboursements accordés après l'annulation des droits par la Cour suprême des États-Unis laissaient penser que les consommateurs ne verraient probablement pas immédiatement des hausses de prix aussi importantes que l'inflation à la production. “Mais la hausse des prix de l'énergie et des coûts connexes est trop importante pour que les consommateurs puissent en être protégés longtemps”, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Le coût du transport routier de marchandises a augmenté de 3,4 %, tandis que les tarifs aériens ont bondi de 2,5 %. Les prix des soins hospitaliers ont augmenté de 0,5 %, tandis que le coût des chambres d’hôtel et de motel a progressé de 2,3 %. Les frais de gestion de portefeuille, les tarifs aériens et les chambres d’hôtel et de motel font partie des composantes entrant dans le calcul de l’indice des prix PCE de base. Les économistes ont revu à la hausse leurs estimations concernant l’indice des prix PCE de mai, le portant à 0,5 % après arrondi, contre environ 0,4 % auparavant. L’indice des prix PCE avait augmenté de 0,4 % en avril. Il était prévu qu’il progresse de 4,1 % sur les 12 mois jusqu’en mai, contre 4,0 % avant la publication des données de l’IPP. L’inflation PCE s’élevait à 3,8 % en avril.

L'inflation mensuelle du PCE de base devait s'élever à 0,4 % après arrondi, contre environ 0,3 % avant la publication des données et 0,2 % en avril. Cela se traduirait par une hausse de 3,4 % en glissement annuel. Les prix de base ont augmenté de 3,3 % en avril.

Un rapport distinct du ministère du Travail a montré que les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 4 000 pour atteindre 229 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 6 juin. Les demandes ont tendance à augmenter au début de l'été, car certains États autorisent le personnel non enseignant à demander des allocations chômage pendant les longues vacances scolaires. Les facteurs saisonniers, c'est-à-dire le modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, ne reflètent pas toujours ces variations. L'économie a enregistré en mai un troisième mois consécutif de forte hausse de l'emploi, a indiqué le gouvernement la semaine dernière.

La hausse de l'inflation et la stabilité du marché du travail ont conduit les marchés financiers à anticiper une hausse des taux de la Fed. Mais les économistes estiment toujours que la barre est haute pour un resserrement de la politique monétaire. La Fed devrait, mercredi prochain, maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. “Les pressions à la hausse sur l’inflation, combinées au raffermissement de la croissance de l’emploi, devraient inciter la Fed à rester en retrait jusqu’en 2027, même si les chances d’une hausse des taux en 2026 restent faibles”, a déclaré Ben Ayers, économiste senior chez Nationwide.

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