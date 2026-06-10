L'inflation aux États-Unis dépasse les 4 % alors que la guerre avec l'Iran fait grimper les prix de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Trump au paragraphe 4)

* L'indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % en mai, conformément aux prévisions

* Les prix à la consommation progressent de 4,2 % en glissement annuel, soit la plus forte hausse en trois ans

* L'IPC sous-jacent progresse de 0,2 % alors que les prix de l'assurance automobile enregistrent leur plus forte baisse depuis 2020

par Lucia Mutikani

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en mai, stimulée par la flambée des prix des produits énergétiques dans le contexte du conflit au Moyen-Orient , ce qui donne davantage d'arguments à la Réserve fédérale pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027.

La troisième hausse consécutive de l'indice des prix à la consommation, publiée mercredi par le ministère du Travail, a mis en évidence la pression croissante qui pèse sur les ménages, qui puisent de plus en plus dans leurs économies pour financer leurs dépenses.

En mai, l’inflation a érodé les salaires pour le deuxième mois consécutif, ce qui pourrait peser sur la croissance économique globale. La flambée du coût de la vie constitue un handicap politique pour le président Donald Trump et son Parti républicain, qui cherchent à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre. Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l’inflation, mais a vu sa cote de popularité s’effondrer à mesure que la frustration grandit face à sa gestion de l’économie.

Interrogé sur la hausse des pressions sur les prix, Trump a déclaré aux journalistes: "J'adore l'inflation ", ajoutant qu'"elle va s'effondrer comme un roc" lorsque la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran prendra fin.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,2 % au cours des 12 mois précédant mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, a indiqué le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail. L'IPC a progressé de 3,8 % en glissement annuel en avril et de 3,3 % en mars. Les prix ont augmenté de 0,5 % sur le mois après avoir grimpé de 0,6 % en avril. La hausse de l'inflation était conforme aux prévisions des économistes.

La banque centrale américaine se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour son objectif d'inflation de 2 %. Tous les indicateurs d'inflation se situent bien au-dessus de l'objectif de la Fed. Le salaire horaire moyen réel a baissé de 0,7 % sur les 12 mois jusqu'en mai, après une baisse de 0,3 % en avril.

"Les Américains sont mis à rude épreuve financièrement par l'inflation", a déclaré Heather Long, économiste en chef chez Navy Federal Credit Union. "Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment négatif à l'égard de l'économie actuelle, mais de réelles pressions financières, en particulier sur les ménages de la classe moyenne et à faibles revenus."

Une hausse de 3,9 % du prix des produits énergétiques a représenté plus de 60 % de la hausse de l'IPC mensuel. Les prix de l'énergie ont augmenté de 3,8 % en avril. Ils ont bondi de 23,5 % au cours des 12 mois précédant mai. Les prix de l'essence ont augmenté de 7,0 % au cours du mois et ont progressé de 40,5 % par rapport à l'année dernière. Les prix à la pompe ont reculé ces dernières semaines grâce à la baisse des cours du pétrole, suscitant un optimisme prudent chez les économistes quant à la possibilité que le mois de mai marque le pic de l'inflation mesurée par l'IPC.

Mais les États-Unis et l'Iran se sont livrés mardi à des frappes de représailles , Donald Trump déclarant mercredi que Téhéran avait mis trop de temps à négocier un accord et qu'il allait désormais "devoir en payer le prix".

L'inflation du mois dernier a également été alimentée par la hausse des loyers. Si la hausse des prix des denrées alimentaires a ralenti après s'être accélérée en avril, des risques à la hausse subsistent, car le conflit, qui en est désormais à son quatrième mois, a fait grimper le coût des engrais.

Les prix des produits alimentaires ont légèrement augmenté de 0,1 %, les hausses des prix des boissons non alcoolisées, des céréales et des produits de boulangerie ainsi que des fruits et légumes ayant été partiellement compensées par la baisse du coût de la viande et des produits laitiers.

Les actions à Wall Street ont chuté. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

LA BARRE EST PLACÉE HAUT POUR UNE HAUSSE DES TAUX

Suite à l'annonce la semaine dernière que l'économie avait enregistré en mai un troisième mois consécutif de croissance de l'emploi supérieure aux prévisions, les marchés financiers ont commencé à anticiper une hausse des taux. Le rapport sur l'IPC a toutefois suggéré que le choc des prix du pétrole ne se répercutait pas encore sur l'ensemble de l'économie et restait principalement confiné au secteur des transports. Des signes indiquaient également que la répercussion des droits de douane sur les importations s'estompait.

Les économistes ont continué de penser que la barre restait haute pour un resserrement de la politique monétaire. Ils s'attendaient à ce que la Fed maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais qu'elle abandonne son orientation accommodante.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a augmenté de 2,9 % en glissement annuel en mai, après une hausse de 2,8 % en avril.

L'IPC dit "de base" a progressé de 0,2 % sur le mois, après une hausse de 0,4 % en avril. Ce ralentissement s'explique par une baisse de 1,7 % des primes d'assurance automobile, la plus forte baisse depuis octobre 2020. Les économistes ont estimé que cette baisse était en contradiction avec la réalité d'une hausse des primes d'assurance automobile. Cette baisse ne devrait pas se refléter dans la mesure de l'inflation PCE sous-jacente, qui utilise la composante issue du rapport sur l'indice des prix à la production.

De plus, alors que l'essor des dépenses en intelligence artificielle fait grimper les prix des ordinateurs et des logiciels, ceux-ci ont un poids moindre dans le panier de l'IPC de base. Ce poids est plus important dans le panier de l'inflation PCE de base.

Les prix des articles d'ameublement et des fournitures ménagères ont baissé tandis que ceux des vêtements ont augmenté modérément, ce qui suggère que la hausse de l'inflation due aux droits d'importation touchait à sa fin. Les prix des véhicules neufs ont baissé et le coût des voitures et camions d'occasion a légèrement augmenté de 0,1 %. Les prix des biens sous-jacents ont reculé de 0,1 %.

Les loyers ont augmenté de 0,4 %, le loyer équivalent pour les propriétaires de leur résidence principale progressant de 0,3 %. Les loyers avaient augmenté de 0,5 % en avril, soutenus par un ajustement ponctuel suite à la fermeture des services publics l'année dernière qui avait empêché la collecte de données. Les économistes s'attendaient à ce que ces effets s'estompent en mai.

Les tarifs aériens ont progressé de 2,7 % après une hausse de 2,8 % en avril, reflétant la hausse des prix du kérosène. Ils ont bondi de 26,7 % en glissement annuel. Le coût des soins de santé a augmenté de 0,5 %, tiré par les services dentaires et hospitaliers. Le coût global des services, hors énergie, a grimpé de 0,3 % après une accélération de 0,5 % en avril.

Sur la base des données de l'IPC, les économistes ont estimé que l'inflation PCE avait augmenté de 0,4 % en mai, ce qui correspondrait à la hausse d'avril et se traduirait par une augmentation annuelle de 4,0 %. L'inflation PCE a progressé de 3,8 % au cours des 12 mois précédant avril. Les estimations concernant l'inflation PCE sous-jacente pour mai se situaient entre 0,3 % et 0,4 % sur le mois. L'inflation sous-jacente devait augmenter de 3,3 % en glissement annuel.

"Si nous ne constatons pas bientôt une modération des prix de l'énergie, ce n'est qu'une question de temps avant que nous observions des répercussions plus visibles sur d'autres catégories de biens et de services ainsi que sur les anticipations d'inflation", a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. "La possibilité de futures hausses de taux reste tout à fait d'actualité."