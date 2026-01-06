 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'inflation annuelle ralentirait en France en décembre
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 08:57

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en décembre 2025, marquant ainsi un léger ralentissement après le taux annuel de 0,9% observé en novembre.

Ce recul du taux d'inflation s'expliquerait par une baisse plus marquée des prix de l'énergie, notamment ceux des produits pétroliers. À l'inverse, les prix de l'alimentation accéléreraient, notamment du fait des produits frais.

L'Insee ajoute que les prix des produits manufacturés baisseraient à un rythme moins soutenu qu'au mois précédent, et que sur un an, les prix des services et du tabac évolueraient au même rythme qu'en novembre.

Sur un mois, les prix à la consommation rebondiraient légèrement de 0,1% en décembre 2025. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 0,7% sur un an et rebondirait légèrement de 0,1% sur un mois.

Inflation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank