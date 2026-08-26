L'inflation américaine reste tenace en juillet ; le PIB du deuxième trimestre reste inchangé à 1,5 %

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Contre toute attente, l'inflation annuelle aux États-Unis s'est maintenue en juillet bien au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale, et ce pour le 65e mois consécutif. Cette pause dans la baisse observée depuis le récent pic provoqué par la guerre en Iran risque d'alimenter le débat tendu au sein de la banque centrale quant à l'opportunité de relever ou de maintenir les taux d'intérêt. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 3,7 % sur les douze mois clos en juillet, un chiffre inchangé par rapport à juin, a indiqué mercredi le Bureau d'analyse économique du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de 3,6 % pour le PCE, que la Fed utilise pour fixer son objectif.

Le PCE avait rapidement atteint en mai son plus haut niveau depuis trois ans, à 4,1 %, après que le président Donald Trump eut lancé, fin février, des frappes aériennes aux côtés d’Israël contre l’Iran, provoquant une flambée des prix de l’énergie alors que le conflit bloquait environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Six mois plus tard, le conflit ne semble pas plus près d'une résolution définitive, même si les échanges de tirs se sont espacés et que les prix du pétrole, ainsi que la vague d'inflation plus générale qu'ils ont déclenchée, ont reculé par rapport à leurs sommets atteints au milieu du printemps.

Le recul de l’inflation au cours des deux derniers mois a contribué à renforcer les arguments de la majorité des membres du Comité fédéral de l’open market (FOMC) qui ont voté en faveur du maintien des taux inchangés en juillet, dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %, où ils se situent depuis décembre. Mais la lenteur de cette amélioration ne devrait guère apaiser une minorité croissante de responsables qui estiment qu’un resserrement de la politique monétaire est nécessaire, étant donné que l’inflation est supérieure à l’objectif depuis février 2021 et qu’elle n’y parviendra pas sans nouvelles mesures de restriction.

L’inflation, mesurée par l’indice PCE, a atteint un pic de 7,2 % en juin 2022, et les hausses de taux les plus marquées de la Fed depuis les années 1980 ont contribué à la ramener vers les 2 %. Cette trajectoire a changé l’année dernière après que Donald Trump a déclenché une vague de droits de douane à son retour à la Maison Blanche, entraînant une hausse des prix d’un large éventail de biens, ces pressions ayant été exacerbées par la guerre en Iran.

Et de nouvelles pressions liées aux droits de douane devraient se faire sentir, après l’échec vendredi des négociations commerciales entre les États-Unis et leur deuxième partenaire commercial, le Canada, qui a entraîné l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur 20 milliards de dollars d’importations de produits canadiens. Depuis lors, Washington et Ottawa ont chacun annoncé des mesures de rétorsion supplémentaires qui entreront en vigueur dans les mois à venir, à moins qu’un accord ne soit conclu pour les éviter. En glissement mensuel, l’indice PCE a progressé de 0,2 % en juillet – un chiffre également supérieur aux prévisions des économistes – après avoir reculé de 0,1 % en juin, ce qui constituait son plus faible niveau depuis avril 2020.

Mercredi également, le BEA a actualisé ses données relatives à la croissance économique du deuxième trimestre, laissant inchangée son estimation de la croissance annualisée du produit intérieur brut à 1,5 %.