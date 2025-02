L'inflation accélère plus que prévu en Hongrie

(AOF) - L’inflation est ressortie à 5,5% en janvier en rythme annuel en Hongrie, accélérant par rapport à décembre, 4,8%, et dépassant nettement les attentes 4,6%. Même constat pour sa version core, qui s’est élevée à 5,8% après 4,7% en décembre. Le consensus s’élevait à 4,9%. Sur le marché des changes, le forint hongrois gagne 0,28% à 0,002481 euro. Le ministre de l'économie, Marton Nagy, a laissé entendre hier via un message sur les réseaux sociaux que les plafonnements de prix pourraient revenir parce que le gouvernement est déterminé à intervenir et à aider les familles.

"Le recours aux subventions ou au contrôle des prix des produits de première nécessité peut parfois s'avérer nécessaire en cas de véritable choc de l'offre ou de crise. Mais jusqu'à présent, il est difficile de classer l'évolution actuelle dans la catégorie des crises", explique Commerzbank.

"En tout état de cause, la Hongrie présente également une inflation persistante des services et dans sa version core, pour laquelle les contrôles de prix ne remplaceront jamais une politique monétaire suffisamment stricte pendant une période prolongée".