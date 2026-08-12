L'inflation à la consommation aux États-Unis reste modérée en juillet, mais l'économie n'est pas encore tirée d'affaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* L'indice des prix à la consommation progresse de 0,1 % en juillet, conformément aux prévisions des économistes

* Les prix des denrées alimentaires progressent légèrement de 0,1 %; ceux de l'essence reculent pour le deuxième mois consécutif

* L'IPC sous-jacent progresse de 0,2 %; il affiche une hausse de 2,5 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont à peine augmenté en juillet, le prix de l'essence ayant baissé pour le deuxième mois consécutif, tandis que l'inflation sous-jacente est restée modérée, ce qui réduit encore davantage les chances d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Le léger rebond de l’indice mensuel des prix à la consommation publié mercredi par le ministère du Travail, qui correspondait aux prévisions des économistes, reflétait également des hausses marginales des prix des denrées alimentaires et des vêtements, ainsi que des baisses des coûts des chambres d’hôtel et de motel, et des médicaments sur ordonnance. Ce rapport fait suite à l’annonce, la semaine dernière, de pertes d’emplois inattendues en juillet, et suggère que les répercussions du choc des prix du pétrole provoqué par le conflit au Moyen-Orient ont été limitées. Toutefois, les économistes ont indiqué qu’une hausse des taux cette année restait d’actualité, l’inflation se situant bien au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine. Les responsables de la Fed disposeront des rapports sur l’IPC et l’emploi du mois d’août avant leur réunion de septembre.

« Bien qu’il ne soit pas définitif, ce rapport devrait apaiser davantage les craintes de la Fed concernant une spirale inflationniste alimentée par les prix de l’énergie », a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. « La Fed devra disposer de davantage d’éléments dans les prochains rapports sur l’inflation pour s’assurer que l’inflation sous-jacente des services se modère réellement avant de retirer complètement la menace d’une hausse des taux. »

L’indice des prix à la consommation a légèrement progressé de 0,1 % le mois dernier après avoir reculé de 0,4 % en juin, ce qui constituait sa première baisse en six ans, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Une hausse de 0,1 % du coût du logement a représenté environ les deux tiers de la progression de l’IPC. Le poste « logement » a été freiné par une chute de 3,3 % des prix des chambres d’hôtel et de motel, probablement liée à la fin de la Coupe du monde de la FIFA. Cela a compensé une augmentation de 0,3 % du loyer équivalent pour les propriétaires. Les prix de l’essence ont baissé de 2,9 % après avoir reculé de 9,7 % en juin. Les prix des denrées alimentaires ont légèrement augmenté de 0,1 % après avoir progressé de 0,2 % en juin. Les prix dans les supermarchés ont reculé de 0,1 % dans un contexte de baisse de 1,5 % du coût de la viande de porc, la plus forte baisse depuis novembre 2023. Les prix du bœuf haché ont baissé de 1,6 %, leur plus forte baisse depuis septembre 2020. Walmart

WMT.O a fortement réduit les prix du bœuf haché le mois dernier. Les prix du bœuf haché ont toutefois augmenté de 9,0 % sur l’année. Les prix de la laitue ont chuté de 16,4 %, probablement en raison d’une épidémie de cyclosporiase qui a fait baisser la demande.

Sur les douze mois clos en juillet, l’IPC a progressé de 3,4 % après une hausse de 3,5 % en juin. La Fed suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour son objectif d’inflation de 2 %.

Les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 38 % d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, contre 48,4 % mardi, selon l’outil FedWatch du CME. Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

BAISSE DES SALAIRES AJUSTÉS EN FONCTION DE L'INFLATION Le mois dernier, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour , dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Les chiffres d'inflation en baisse enregistrés en juillet n'apportent probablement guère de réconfort aux consommateurs. Les salaires horaires moyens corrigés de l'inflation ont baissé de 0,2 % en juillet par rapport à l'année précédente. Ils sont restés stables ou en baisse depuis avril. Le coût élevé de la vie a terni l’opinion de nombreux Américains à l’égard du président Donald Trump et pourrait peser sur les chances du Parti républicain lors des élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès américain pour les deux prochaines années. Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l’inflation.

« Le plus difficile sera sans doute la manière dont la Fed expliquera cela à un public inquiet », a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM. « Les investisseurs se réjouiront probablement d’une hausse modérée des prix… tandis que les consommateurs, en particulier les ménages de la classe moyenne et des couches sociales défavorisées, augmenteront leur demande de crédit ou ralentiront leur consommation au second semestre pour joindre les deux bouts, à mesure que leur revenu disponible réel diminuera. » Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a progressé de 0,2 % le mois dernier après être resté inchangé en juin. L’IPC dit « de base » a été tiré à la hausse par un rebond de 0,4 % des prix des soins de santé et une augmentation de 2,2 % des tarifs aériens. Les prix des produits informatiques ont rebondi de 1,4 %, reflétant une flambée de 3,5 % des ordinateurs, des périphériques et des assistants domestiques connectés. Apple AAPL.O a augmenté les prix de l’iPad et du MacBook en juin.

On a observé un rebond des prix des voitures et camions d’occasion. Les prix des vêtements ont légèrement augmenté, tout comme ceux des articles d’ameublement et des fournitures ménagères, ce qui suggère que la répercussion des droits de douane touchait à sa fin. Mais dans l’ensemble, les prix des biens sous-jacents ont augmenté de 0,2 % après deux baisses mensuelles consécutives. Certains économistes ont estimé que cela indiquait que la hausse des coûts de distribution était répercutée sur les consommateurs. Le coût des services, hors loyer, a augmenté de 0,2 %.

La position des États-Unis en tant qu’exportateur net de pétrole et la réduction des stocks pétroliers avaient amorti l’impact sur l’économie du choc des prix du pétrole déclenché par le conflit au Moyen-Orient, mais certains économistes ont estimé que cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Ils ont également ajouté que les États-Unis et d’autres pays devraient, à un moment donné, reconstituer leurs stocks pétroliers, ce qui maintiendrait les prix du pétrole à un niveau élevé.

Les économistes s’attendent à ce que le rythme de hausse des prix à la consommation s’accélère en août, reflétant la récente hausse des prix du pétrole.

La croissance de l'emploi devrait également rebondir à mesure que les effets saisonniers s'estompent. Sur la base des données de l'IPC, les économistes ont estimé que l'inflation sous-jacente mesurée par l'indice PCE avait progressé de 0,2 % en juillet, après une légère hausse de 0,1 % en juillet. Cela se traduirait par une hausse de 3,3 % en glissement annuel, identique à celle enregistrée en juin.

« Notre scénario de base reste celui d’une hausse des taux par le FOMC en décembre », a déclaré Britney Jackson, économiste spécialisée dans les États-Unis chez BNP Paribas Securities. « Les risques pesant sur notre prévision laissent entrevoir une intervention plus précoce. »