Le chiffre d'affaires record de Tesla dépasse les prévisions : l'expiration du crédit d'impôt stimule les ventes de VE aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a fait état d'un chiffre d'affaires record au troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street mercredi, grâce aux ventes trimestrielles les plus élevées de ses véhicules électriques, les acheteurs de voitures s'étant empressés de bloquer un crédit d'impôt américain clé avant son expiration le mois dernier.

Le fabricant de véhicules électriques a déclaré un chiffre d'affaires total de 28,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 26,37 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action au troisième trimestre était de 50 cents, inférieur aux estimations des analystes qui étaient de 55 cents.

Le déploiement limité par Tesla de son service de "robotaxi" à Austin, au Texas, au début de l'année, a marqué un tournant stratégique clé, étayant les attentes des investisseurs selon lesquelles l'entreprise passera de la vente pure de véhicules à la concentration sur la technologie de conduite autonome.

Bien que la plupart des revenus actuels de Tesla proviennent encore de la vente de véhicules, sa valorisation de 1,45 billion de dollars reflète largement les paris des investisseurs sur la robotique et l'IA.

Tesla a lancé au début du mois des variantes "standard" moins chères des modèles Y et 3 dans le cadre d'une campagne de croissance des volumes, en réduisant les caractéristiques et les prix pour rendre les véhicules plus accessibles après l'expiration d'un crédit d'impôt américain de 7 500 dollars pour l'achat de VE.

L'entreprise a livré un nombre record de véhicules au cours du troisième trimestre, suite à la ruée des Américains qui souhaitaient bénéficier de ce crédit d'impôt avant qu'il ne soit supprimé à la fin du mois de septembre.

Tesla espère que les variantes moins chères permettront d'augmenter les volumes, mais les analystes préviennent que cette initiative réduira les marges, car les milliers de dollars de réduction des coûts par véhicule ne compenseront peut-être pas entièrement la baisse des prix de vente.

Wall Street s'attend à ce que les livraisons de Tesla en 2025 chutent de 8,5 % en raison de l'expiration du crédit d'impôt, de la dépendance à l'égard des modèles plus anciens et de la concurrence croissante. L'adhésion de Musk à la politique de droite a également aliéné certains acheteurs potentiels.

Tesla mise sur le déploiement de ses variantes standard moins coûteuses pour relancer la croissance des volumes, bien que certains analystes restent sceptiques quant à un fort rebond, car la version moins chère pourrait réduire les ventes de véhicules haut de gamme plus rentables.

Pendant des années, Tesla a bénéficié de la vente de crédits réglementaires à d'autres constructeurs automobiles qui s'efforçaient de se conformer aux exigences en matière d'émissions ou de véhicules zéro émission, ce qui représentait une source de revenus supplémentaire importante.

Ce vent arrière est en train de s'estomper rapidement. Les changements de politique aux États-Unis devraient réduire considérablement cette source de revenus, et les analystes estiment maintenant que les revenus des crédits réglementaires, très rentables, pourraient chuter de façon spectaculaire au cours des prochains trimestres.