L'industrie sud-coréenne des puces électroniques craint que la crise iranienne n'affecte les projets de centres de données au Moyen-Orient

(Ajouter des détails) par Heejin Kim

L'industrie sud-coréenne des puces s 'inquiète du fait qu'une crise iranienne prolongée pourrait mettre à mal les projets des grandes entreprises technologiques de construire des centres de données d'intelligence artificielle au Moyen-Orient, pesant ainsi sur la forte demande de puces, a déclaré jeudi le législateur du parti au pouvoir, Kim Young-bae.

L'industrie des puces s'inquiète également du fait que la crise iranienne pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication des puces, comme l'hélium, en provenance du Moyen-Orient, a déclaré Kim.

Kim a fait ce commentaire après avoir rencontré des dirigeants d'entreprises telles que Samsung Electronics

005930.KS et des groupes d'affaires et de commerce.