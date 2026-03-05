L'industrie sud-coréenne des puces électroniques craint que la crise iranienne n'affecte les projets de centres de données au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajouter des détails) par Heejin Kim
L'industrie sud-coréenne des puces s 'inquiète du fait qu'une crise iranienne prolongée pourrait mettre à mal les projets des grandes entreprises technologiques de construire des centres de données d'intelligence artificielle au Moyen-Orient, pesant ainsi sur la forte demande de puces, a déclaré jeudi le législateur du parti au pouvoir, Kim Young-bae.
L'industrie des puces s'inquiète également du fait que la crise iranienne pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication des puces, comme l'hélium, en provenance du Moyen-Orient, a déclaré Kim.
Kim a fait ce commentaire après avoir rencontré des dirigeants d'entreprises telles que Samsung Electronics
005930.KS et des groupes d'affaires et de commerce.
