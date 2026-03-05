 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'industrie sud-coréenne des puces électroniques craint que la crise iranienne n'affecte les projets de centres de données au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 01:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails) par Heejin Kim

L'industrie sud-coréenne des puces s 'inquiète du fait qu'une crise iranienne prolongée pourrait mettre à mal les projets des grandes entreprises technologiques de construire des centres de données d'intelligence artificielle au Moyen-Orient, pesant ainsi sur la forte demande de puces, a déclaré jeudi le législateur du parti au pouvoir, Kim Young-bae.

L'industrie des puces s'inquiète également du fait que la crise iranienne pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication des puces, comme l'hélium, en provenance du Moyen-Orient, a déclaré Kim.

Kim a fait ce commentaire après avoir rencontré des dirigeants d'entreprises telles que Samsung Electronics

005930.KS et des groupes d'affaires et de commerce.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AMAZON.COM
216,8200 USD NASDAQ +3,88%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le destroyer Choe Hyon mène un essai de missile, dans un lieu non précisé en Corée du Nord, le 5 mars 2026 ( KCNA VIA KNS / STR )
    Kim Jong Un affirme équiper sa marine d'armes nucléaires
    information fournie par AFP 05.03.2026 03:32 

    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a affirmé que Pyongyang était en train d'équiper sa marine d'armes nucléaires, alors qu'il supervisait cette semaine les essais d'un destroyer présenté comme ultramoderne, ont rapporté jeudi les médias d'Etat. "L'armement de ... Lire la suite

  • Balendra Shah, prétendant au poste de Premier ministre, vote lors des élections législatives népalaises à Katmandou, le 5 mars 2026 ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )
    Népal: jour de scrutin crucial, six mois après le soulèvement de la Génération Z
    information fournie par AFP 05.03.2026 03:25 

    Les Népalais votent jeudi pour un scrutin législatif crucial, marqué par l'affrontement entre la vieille garde et un puissant mouvement porté par la jeunesse, six mois après un soulèvement qui a entraîné la chute du gouvernement. Des files d'attente se sont formées ... Lire la suite

  • Un incendie s'étant déclenché dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne, le 4 mars 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 02:36 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre jeudi dans son sixième jour: - Explosion sur un pétrolier Un pétrolier ancré au Koweït, dans le Golfe, a subi une "forte explosion" et perd du pétrole, a rapporté jeudi l'agence de sécurité ... Lire la suite

  • Un panache de fumée après une frappe sur Téhéran, le 4 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    La guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour
    information fournie par AFP 05.03.2026 02:35 

    La guerre au Moyen-Orient est entrée jeudi dans son sixième jour avec des bombardements israéliens sur Beyrouth, Washington et Israël affichant leur confiance face à un Iran selon eux nettement affaibli. La veille, la guerre a marqué un développement significatif ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank