L'industrie automobile exhorte Trump à empêcher l'entrée des constructeurs automobiles chinois avant la rencontre avec Xi

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(Ajout des commentaires de la Maison Blanche et des législateurs aux paragraphes 4, 9 et 10)

* Six groupes industriels exhortent Trump à interdire aux constructeurs automobiles chinois de vendre, d'importer ou de fabriquer des véhicules aux États-Unis

* La Maison Blanche affirme qu'elle collabore avec les constructeurs automobiles américains tout en préservant la sécurité nationale et économique

* Une réglementation de l'ère Biden interdit de fait aux constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis

par David Shepardson

Vendredi, les principaux constructeurs automobiles, équipementiers et concessionnaires ont exhorté le président Donald Trump à empêcher les constructeurs automobiles chinois d’accéder au marché américain, à la veille de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping prévue la semaine prochaine.

La semaine dernière, Trump a déclaré à Fox News qu’il accepterait que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures aux États-Unis.

"Nous exhortons votre administration à maintenir des politiques qui ferment fermement la porte aux constructeurs automobiles chinois cherchant à vendre, importer ou fabriquer des véhicules aux États-Unis", indique une lettre adressée à Trump par six groupes représentant General Motors GM.N , Toyota

7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Ford F.N , Hyundai 005380.KS , Stellantis STLAM.MI , Tesla TSLA.O et d’autres.

La Maison Blanche a répondu qu’elle travaillait avec les constructeurs automobiles américains pour rétablir la position dominante de l’industrie automobile américaine "tout en préservant notre sécurité nationale et économique".

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement réagi.

"Les constructeurs automobiles chinois ne détiennent aucune part de marché aux États-Unis. Leur permettre d’ouvrir une usine sur le territoire américain leur donnerait un pied sur le marché américain au détriment des constructeurs qui y opèrent déjà", indique la lettre signée par l’Alliance for Automotive Innovation, l’American Automotive Policy Council, Autos Drive America, la MEMA (The Vehicle Suppliers Association), la National Automobile Dealers Association et la Zero Emission Transportation Association.

Ces groupes affirment que les investissements chinois ne créeraient pas de nouveaux emplois aux États-Unis, mais "détourneraient des emplois des constructeurs qui ont réalisé des investissements sur plusieurs générations aux États-Unis au profit d’entreprises détenues et gérées par le gouvernement chinois".

La sénatrice démocrate du Michigan, Elissa Slotkin, a cité un rapport selon lequel Xi Jinping pourrait amener le constructeur automobile chinois BYD à Washington pour les réunions, affirmant que si cela se produisait, "nous ne pouvons que supposer que des accords sont en cours pour autoriser l’importation de voitures chinoises, ou que des entreprises chinoises sont invitées à s’implanter aux États-Unis".

Elle s’est également interrogée sur les raisons pour lesquelles la Maison Blanche n’excluait pas catégoriquement l’autorisation des voitures chinoises.

Le député John Moolenaar, président républicain de la commission de la Chambre des représentants chargée des relations avec la Chine, a déclaré que la Chine utilisait BYD "pour faire avancer des politiques industrielles qui mèneront les constructeurs automobiles à la faillite et ruineront le tissu industriel des pays occidentaux".

Une réglementation imposée par l’administration de l’ancien président Joe Biden début 2025 a effectivement interdit à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis, au motif qu’ils pourraient transmettre des données sensibles sur les conducteurs à la Chine. Washington maintient également des droits de douane supérieurs à 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Le Congrès examine actuellement un projet de loi visant à renforcer l’interdiction des véhicules chinois.

Le Bluetooth, le Wi-Fi, la connectivité cellulaire et certaines technologies de communication par satellite sont visés par ces règles, motivées par des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur leurs propriétaires américains.