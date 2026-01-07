L'industrie automobile élargit le pacte sur les logiciels libres afin de stimuler le développement et de réduire les coûts

Plus de 30 entreprises de la chaîne d'approvisionnement automobile ont accepté de collaborer sur des logiciels libres afin de développer des voitures de nouvelle génération et de réduire les coûts, a déclaré mercredi le lobby industriel allemand à l'origine de cette initiative.

Le VDA allemand a annoncé l'expansion de l'initiative lors du salon CES à Las Vegas, où les constructeurs automobiles et les fournisseurs misent sur l'IA et les logiciels pour relancer une industrie confrontée à des progrès lents et à des coûts élevés.

Le groupe automobile européen Stellantis et le constructeur de camions Traton ont signé le protocole d'accord, de même que l'équipementier allemand Schaeffler

et les fabricants de puces Infineon et Qualcomm, a indiqué la VDA.

Ils rejoignent les constructeurs automobiles allemands Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz

entre autres, faisant passer le nombre d'entreprises participantes de 11 à 32 lors de l'annonce du groupe l'année dernière.

L'initiative vise à réduire les efforts de développement et de maintenance jusqu'à 40 % et à accélérer la mise sur le marché jusqu'à 30 %, a déclaré le VDA.

"La participation croissante à cette collaboration reflète une évolution mondiale claire vers l'innovation ouverte dans l'industrie automobile", a déclaré Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse, coorganisatrice de l'initiative.