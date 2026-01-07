 Aller au contenu principal
L'industrie automobile élargit le pacte sur les logiciels libres afin de stimuler le développement et de réduire les coûts
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rachel More

Plus de 30 entreprises de la chaîne d'approvisionnement automobile ont accepté de collaborer sur des logiciels libres afin de développer des voitures de nouvelle génération et de réduire les coûts, a déclaré mercredi le lobby industriel allemand à l'origine de cette initiative.

Le VDA allemand a annoncé l'expansion de l'initiative lors du salon CES à Las Vegas, où les constructeurs automobiles et les fournisseurs misent sur l'IA et les logiciels pour relancer une industrie confrontée à des progrès lents et à des coûts élevés.

Le groupe automobile européen Stellantis STLAM.MI et le constructeur de camions Traton 8TRA.DE ont signé le protocole d'accord, de même que l'équipementier allemand Schaeffler

SHAon.DE et les fabricants de puces Infineon IFXGn.DE et Qualcomm QCOM.O , a indiqué la VDA.

Ils rejoignent les constructeurs automobiles allemands Volkswagen VOWG_p.DE , BMW BMWG.DE et Mercedes-Benz

MBGn.DE , entre autres, faisant passer le nombre d'entreprises participantes de 11 à 32 lors de l'annonce du groupe l'année dernière.

L'initiative vise à réduire les efforts de développement et de maintenance jusqu'à 40 % et à accélérer la mise sur le marché jusqu'à 30 %, a déclaré le VDA.

"La participation croissante à cette collaboration reflète une évolution mondiale claire vers l'innovation ouverte dans l'industrie automobile", a déclaré Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse, coorganisatrice de l'initiative.

