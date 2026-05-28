 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« L'industrie automobile chinoise a peu de chances de retrouver son "âge d'or" », déclare le directeur général de NIO
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des réactions du marché au paragraphe 13) par Ju-min Park et Qiaoyi Li

L'industrie automobile chinoise a probablement dépassé son « âge d'or », a déclaré jeudi William Li, directeur général de NIO 9866.HK , alors que le ralentissement des ventes automobiles sur le marché intérieur s'est prolongé en mai.

Une reprise sur le plus grand marché automobile mondial ne s'est pas encore concrétisée, malgré la vigueur persistante des exportations du secteur, a déclaré M. Li aux journalistes à Pékin.

M. Li a précisé que NIO se concentrait sur son marché intérieur.

« Nous nous concentrons principalement sur la Chine », a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur l'expansion à l'étranger. L'entreprise a commencé à exporter en 2021, en commençant par la Norvège, mais les expéditions à l'étranger sont restées négligeables.

M. Li a déclaré que la Chine restait le lieu le plus efficace pour investir dans les véhicules entièrement électriques, soulignant que le déploiement de capitaux d'un montant similaire à l'étranger prendrait beaucoup plus de temps et offrirait des rendements moins certains. Les hybrides rechargeables et les véhicules à moteur à combustion interne, en revanche, sont mieux adaptés aux marchés mondiaux, a-t-il ajouté.

NIO, connue pour sa technologie de remplacement de batterie, ne commercialise actuellement que des véhicules électriques purs.

L'entreprise fait partie d'un groupe de constructeurs chinois de véhicules électriques qui parient que les systèmes avancés d'aide à la conduite, les logiciels développés en interne et une gamme de modèles plus étendue peuvent les aider à faire face à une concurrence nationale de plus en plus intense.

Dans le cadre de cette initiative, NIO prévoit de multiplier par cinq ses dépenses en ressources informatiques pour le développement de la conduite intelligente cette année par rapport à 2025, selon M. Li.

Les données du secteur indiquaient que les ventes automobiles nationales en Chine devraient stagner en 2026, tandis que la croissance des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables devrait ralentir après des années d'expansion rapide.

En avril , les ventes automobiles nationales chinoises ont reculé pour le septième mois consécutif, même si les exportations sont restées solides.

Le parc automobile chinois a atteint 370 millions de véhicules, ce qui signifie qu'il ne s'agit « plus d'un marché en croissance, mais plutôt d'un marché saturé », a déclaré Li.

Dans ce contexte, les lancements très médiatisés, comme celui du SUV de luxe ES9, le modèle phare de NIO cette semaine, prennent de plus en plus d'importance, les constructeurs automobiles cherchant à défendre leurs parts de marché et à améliorer leurs marges.

Les actions de NIO cotées à Hong Kong ont bondi de 10,5 % à 46,08 HK$, en passe d'enregistrer leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 11 mars.

Valeurs associées

NIO-A
4,845 EUR Tradegate -1,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:00 

    (Actualisé avec Proximus et eDreams) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    LDC en forme en 2025-2026 grâce au succès du poulet et des œufs
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.05.2026 08:39 

    Le leader français de la volaille LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Loué) a enregistré une hausse de ses bénéfices sur son exercice décalé 2025-2026 et largement dépassé ses objectifs notamment grâce à l'engouement des Français pour le poulet et les oeufs. En un an, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,66 +1,77%
SOITEC
175,7 +13,94%
CAC 40
8 180,1 -0,34%
HAFFNER ENERGY
0,2505 -6,88%
TOTALENERGIES
75,93 +0,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank