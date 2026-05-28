« L'industrie automobile chinoise a peu de chances de retrouver son "âge d'or" », déclare le directeur général de NIO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des réactions du marché au paragraphe 13) par Ju-min Park et Qiaoyi Li

L'industrie automobile chinoise a probablement dépassé son « âge d'or », a déclaré jeudi William Li, directeur général de NIO 9866.HK , alors que le ralentissement des ventes automobiles sur le marché intérieur s'est prolongé en mai.

Une reprise sur le plus grand marché automobile mondial ne s'est pas encore concrétisée, malgré la vigueur persistante des exportations du secteur, a déclaré M. Li aux journalistes à Pékin.

M. Li a précisé que NIO se concentrait sur son marché intérieur.

« Nous nous concentrons principalement sur la Chine », a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur l'expansion à l'étranger. L'entreprise a commencé à exporter en 2021, en commençant par la Norvège, mais les expéditions à l'étranger sont restées négligeables.

M. Li a déclaré que la Chine restait le lieu le plus efficace pour investir dans les véhicules entièrement électriques, soulignant que le déploiement de capitaux d'un montant similaire à l'étranger prendrait beaucoup plus de temps et offrirait des rendements moins certains. Les hybrides rechargeables et les véhicules à moteur à combustion interne, en revanche, sont mieux adaptés aux marchés mondiaux, a-t-il ajouté.

NIO, connue pour sa technologie de remplacement de batterie, ne commercialise actuellement que des véhicules électriques purs.

L'entreprise fait partie d'un groupe de constructeurs chinois de véhicules électriques qui parient que les systèmes avancés d'aide à la conduite, les logiciels développés en interne et une gamme de modèles plus étendue peuvent les aider à faire face à une concurrence nationale de plus en plus intense.

Dans le cadre de cette initiative, NIO prévoit de multiplier par cinq ses dépenses en ressources informatiques pour le développement de la conduite intelligente cette année par rapport à 2025, selon M. Li.

Les données du secteur indiquaient que les ventes automobiles nationales en Chine devraient stagner en 2026, tandis que la croissance des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables devrait ralentir après des années d'expansion rapide.

En avril , les ventes automobiles nationales chinoises ont reculé pour le septième mois consécutif, même si les exportations sont restées solides.

Le parc automobile chinois a atteint 370 millions de véhicules, ce qui signifie qu'il ne s'agit « plus d'un marché en croissance, mais plutôt d'un marché saturé », a déclaré Li.

Dans ce contexte, les lancements très médiatisés, comme celui du SUV de luxe ES9, le modèle phare de NIO cette semaine, prennent de plus en plus d'importance, les constructeurs automobiles cherchant à défendre leurs parts de marché et à améliorer leurs marges.

Les actions de NIO cotées à Hong Kong ont bondi de 10,5 % à 46,08 HK$, en passe d'enregistrer leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 11 mars.