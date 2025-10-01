L'Indonésie s'attend à un accord prochain avec Freeport-McMoran sur le plan de désinvestissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Indonésie espère signer bientôt un accord avec Freeport-McMoRan FCX.N concernant un projet de vente par la société d'une participation de 12% dans son unité indonésienne PT Freeport Indonesia à un partenaire local, a déclaré mercredi le ministre de l'investissement.

La société Freeport, basée à Phoenix, a également déclaré mardi qu'elle restait en discussion avec le gouvernement indonésien concernant les droits d'exploitation de la mine de cuivre et d'or de Grasberg jusqu'en 2041.

Le ministre Rosan Roeslani a déclaré que Freeport s'était mis d'accord sur un certain nombre de points au cours des discussions.

"Il ne s'agit que d'une procédure administrative, mais nous nous sommes déjà mis d'accord sur tous les points (des discussions)... Une fois que ce sera fait, nous pourrons procéder à la signature", a déclaré M. Roeslani aux journalistes.

La holding minière d'État MIND ID détient actuellement 51 % de PT Freeport Indonesia, mais les opérations sont gérées par Freeport.

Grasberg est la plus grande mine d'or et la deuxième mine de cuivre du monde.

Le ministre indonésien des mines, Bahlil Lahadalia, a déclaré précédemment qu'il était important de parvenir à un accord pour prolonger le permis d'exploitation minière de Freeport afin que l'entreprise puisse commencer à investir dans l'exploration des futures ressources à extraire de Grasberg.

La mise à jour des négociations est intervenue après que Freeport a déclaré un cas de force majeure à Grasberg la semaine dernière en raison de coulées de boue torrentielles , qui ont causé la mort de deux travailleurs.

Selon Freeport, Grasberg pourrait ne pas revenir aux taux d'exploitation antérieurs à l'accident avant au moins 2027.