L'Indonésie reçoit un « signal d'alarme » alors que MSCI s'apprête à l'exclure de ses indices mondiaux

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(Ajout d'un graphique et des sorties de capitaux étrangers depuis le début de l'année au paragraphe 7)

* MSCI prévoit de rétrograder l'Indonésie au statut « autonome »

* La Bourse de Jakarta atteint son plus bas niveau depuis six ans et la roupie franchit la barre des 18 000 par dollar

* L'indiceur souligne ses vives inquiétudes concernant le « dysfonctionnement du marché »

* MSCI sollicitera des commentaires jusqu’en avril 2027 et annoncera sa décision d’ici juin 2027

* La Bourse d'Indonésie affirme avoir pris des mesures pour améliorer la transparence et l'intégrité

par Stefanno Sulaiman et Ankur Banerjee

Le marché boursier indonésien ne mérite plus le statut de « marché émergent », a déclaré vendredi MSCI, dévoilant un plan visant à le retirer d’une série d’indices suivis par les fonds, une décision choc qui a provoqué la plus forte chute journalière des actions de Jakarta depuis 1998.

L'indice boursier de référence .JKSE , qui affichait déjà la plus mauvaise performance au monde cette année, a plongé de 11% pour atteindre son plus bas niveau depuis six ans, tandis que la roupie IDR= a reculé de 0,6% à 18.070 pour un dollar américain, son plus bas niveau depuis fin juillet.

Les actions indonésiennes sont en difficulté depuis janvier, date à laquelle MSCI a gelé l’Indonésie dans ses indices et menacé de la rétrograder au statut de « marché frontalier » en raison de l’opacité des structures de propriété et des pratiques de transactions.

Vendredi, MSCI a déclaré que les réformes visant à remédier à ces problèmes n’avaient pas suffisamment progressé et que même un déclassement au statut de marché « frontière » ne refléterait pas la gravité des problèmes.

« Des préoccupations importantes subsistent quant au dysfonctionnement du marché », a déclaré MSCI. « En conséquence, MSCI estime que le maintien de l’Indonésie dans la catégorie des marchés émergents n’est plus approprié », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Elle a plutôt proposé un déclassement au statut « autonome », ce qui exclurait les actions indonésiennes des indices mondiaux suivis par des milliards de dollars d’investissements passifs, obligeant ainsi les fonds qui suivent ces indices ou sont classés par rapport à ceux-ci à vendre.

UBS a estimé qu’une telle mesure pourrait déclencher environ 4 milliards de dollars de sorties de capitaux passifs d’Indonésie, les investisseurs actifs pouvant potentiellement ajouter 15 milliards de dollars supplémentaires à ces sorties. Les investisseurs étrangers ont déjà vendu, en valeur nette, pour 4,7 milliards de dollars d’actions indonésiennes en 2026.

Intervenant un mois avant la révision prévue, ce revirement de MSCI a stupéfié les investisseurs et irrité les responsables de Jakarta.

Le ministre indonésien de l’Économie, Airlangga Hartarto, a déclaré qu’il y avait « un grand point d’interrogation » quant à la raison pour laquelle MSCI n’avait pas évoqué le déclassement du pays au statut « autonome » lors d’une réunion cette semaine à Bangkok.

Il a fait cette remarque avant une réunion des plus hauts responsables du pays, notamment le ministre des Finances, le gouverneur de la banque centrale et d’autres responsables concernés, afin de discuter de l’annonce de MSCI.

La Bourse d’Indonésie a indiqué avoir pris des mesures concrètes pour renforcer la transparence et l’intégrité du marché des capitaux du pays, et son directeur général, Jeffrey Hendrik, a déclaré qu’il demanderait des éclaircissements supplémentaires sur les motifs de cette annonce.

Angus Mackintosh, spécialiste de l’ASEAN chez Aletheia Capital à Singapour, a déclaré que cette décision ne reflétait pas la santé de la grande majorité des sociétés cotées ni, d’ailleurs, celle de l’économie indonésienne, et que “regrouper l’Indonésie avec le Liban, la Palestine et l’Argentine n’avait aucun sens”.

“C’est un signal d’alarme pour l’Indonésie”, a-t-il déclaré.

L'EXAMEN DE MSCI SOULÈVE DAVANTAGE DE QUESTIONS

L’annonce de MSCI accentue la pression sur le gouvernement du président Prabowo Subianto. L’Indonésie a essuyé une série de revers cette année, les agences Moody’s et Fitch ayant abaissé à « négative » la perspective de leur notation souveraine, invoquant une crédibilité réduite en matière de politique économique.

“Cette proposition met en évidence le mécontentement de MSCI face au rythme des réformes et soulève de nouvelles questions quant à l’attractivité du marché pour les investisseurs”, a déclaré Tan Altundag, gestionnaire d’investissements spécialisé dans les actions des marchés émergents chez Pictet Asset Management.

“Les implications en matière d’investissement pourraient être importantes”, a ajouté M. Altundag, qui ne détient aucun titre indonésien.

Le cabinet du ministre des Finances Suahasil Nazara, qui préside le Conseil de stabilité financière du pays, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Signe de l’inquiétude des investisseurs face à la décision de l’indiceur, une vague de ventes massives s’est produite à l’ouverture du marché, provoquant une suspension des cotations de 30 minutes à la Bourse de Jakarta.

“C’est la première fois que cela se produit en 20 ans de carrière sur les marchés boursiers”, a déclaré Liza Camelia Suryanata, responsable de la recherche chez le courtier Kiwoom Sekuritas Indonesia.

La décision de MSCI a semblé excessive compte tenu des mesures prises par l’Indonésie pour remédier aux problèmes liés à la transparence du marché et pour augmenter les exigences en matière de flottant pour les sociétés cotées, a déclaré M. Mackintosh.

“La seule façon pour l’Indonésie de remédier à cette situation serait d’imposer des sanctions sévères et des amendes aux personnes impliquées dans une manipulation concertée des cours”, a-t-il déclaré.

DÉCLASSEMENT PRÉVU POUR MI-2027

MSCI a indiqué qu’elle mènerait une consultation auprès des acteurs du marché concernant un déclassement vers le statut “autonome” jusqu’en avril 2027, puis procéderait à la reclassification, à moins de constater des preuves manifestes d’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement du marché.

Les marchés “autonomes” ne sont pas inclus dans les indices MSCI des marchés émergents ou frontières, qui sont suivis par les fonds passifs et considérés comme des indices de référence de performance par d’autres gestionnaires de fonds.

MSCI précise qu’une reclassification au statut “autonome” peut intervenir en cas de détérioration grave de l’accessibilité du marché, de sa taille ou de sa liquidité, l’exemple le plus récent étant celui de l’Argentine.

L’Indonésie, première économie d’Asie du Sud-Est, serait le plus grand marché à être rétrogradé dans cette catégorie.