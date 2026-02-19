L'Indonésie et les unités de Freeport signent un protocole d'accord pour prolonger le permis d'exploitation minière au-delà de 2041

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

Le ministre indonésien de l'investissement et les mineurs Freeport-McMoran et son unité indonésienne Freeport Indonesia ont signé un protocole d'accord pour prolonger le permis d'exploitation minière de Freeport Indonesia au-delà de 2041, a déclaré le président de Freeport-McMoran, Richard Adkerson.

M. Adkerson s'exprimait lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce américaine à Washington mercredi soir, auquel assistait le président indonésien Prabowo Subianto.

- M. Prabowo s'est rendu à Washington pour une réunion du Conseil de paix du président américain Donald Trump et pour tenter d'obtenir une réduction des droits de douane dans le cadre d'un accord commercial avec les États-Unis.

- "Nous aimerions avoir les meilleures relations avec les États-Unis dans tous les domaines - politique, économique", a déclaré Prabowo dans un discours prononcé lors de l'événement de la Chambre de commerce.