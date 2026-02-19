L'Indonésie et les entreprises américaines signent des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump et Prabowo (Indonésie) signeront un pacte commercial complet jeudi à Washington

*

L'Indonésie achètera du soja, du maïs, du blé, du coton et des produits du bois américains

*

Les accords comprennent une coopération sur les minéraux critiques, des entreprises de semi-conducteurs

(Ajout de détails sur les accords commerciaux dans les paragraphes 5 à 7, citations du président indonésien dans le paragraphe 10 et d'un responsable commercial américain dans le paragraphe 12) par David Lawder

Les entreprises indonésiennes et américaines ont signé mercredi des accords de commerce et d'investissement d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars, un jour avant la rencontre du président indonésien Prabowo Subianto avec le président américain Donald Trump pour signer un accord commercial final, a déclaré le Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN.

Les accords, signés lors d'un dîner en l'honneur de Prabowo organisé par la Chambre de commerce des États-Unis, comprennent l'achat par des entreprises indonésiennes d'un million de tonnes métriques de soja américain, de 1,6 million de tonnes de maïs et de 93 000 tonnes de coton sur des périodes non spécifiées, selon une fiche d'information du Conseil commercial États-Unis-ASEAN (USABC).

Elle ajoute que l'Indonésie achètera 1 million de tonnes de blé cette année et jusqu'à 5 millions de tonnes d'ici 2030.

Les accords comprennent un protocole d'accord entre le groupe minier américain Freeport McMoRan FCX.N et le ministère indonésien de l'investissement pour la coopération dans le domaine des minéraux critiques et un accord entre le producteur de pétrole public Pertamina et Halliburton Co HAL.N pour coopérer dans le domaine de la récupération des gisements de pétrole, a indiqué l'USABC.

Ils comprennent également deux accords de coentreprise de semi-conducteurs, dont un évalué à 4,89 milliards de dollars entre Essence Global Group et une autre coentreprise non évaluée impliquant Tynergy Technology Group.

L'USABC a évalué les achats de soja par l'Indonésie à 685 millions de dollars, de blé à 1,25 milliard de dollars, de coton à 122 millions de dollars et un achat supplémentaire de vêtements usagés déchiquetés par les États-Unis pour le recyclage à 200 millions de dollars.

Au cours de la décennie 2015-2024, l'Indonésie a importé en moyenne 2,3 millions de tonnes métriques de soja américain, près de 800 000 tonnes de blé, environ 180 000 tonnes de coton et moins de 100 000 tonnes de maïs, selon les données commerciales du Bureau du recensement des États-Unis.

Ces dernières années, le pays d'Asie du Sud-Est a importé pour environ 3 milliards de dollars de produits agricoles américains par an, ce qui en fait le 11e marché pour l'ensemble des produits agricoles américains.

Tous les accords n'ont pas été chiffrés, notamment les achats indonésiens de bois d'œuvre et de produits d'ameublement américains.

Lors du dîner, Prabowo Subianto a déclaré que ces accords faisaient partie des accords de mise en œuvre de l'accord commercial américano-indonésien qu'il doit signer jeudi avec Donald Trump. Il a déclaré que ces accords contribueraient à réduire l'excédent commercial de l'Indonésie avec les États-Unis, ajoutant: "Je suis très optimiste quant à l'avenir de nos relations."

Le dirigeant indonésien est arrivé à Washington cette semaine pour la réunion du Conseil de paix de Donald Trump, dans l'espoir que Jakarta puisse obtenir une légère réduction des droits de douane à 18 %, contre 19 % l'année dernière. Cela correspondrait au taux accordé par Donald Trump à l'Inde plus tôt en février.

Lors du dîner, le représentant américain adjoint au commerce, Rick Switzer, n'a pas mentionné le taux tarifaire final pour l'Indonésie, mais a déclaré que l'accord sur le commerce réciproque entre les deux démocraties "se traduira par davantage d'échanges commerciaux - des échanges bilatéraux. Il se traduira par davantage d'investissements. Il se traduira par des liens économiques, commerciaux et d'investissement plus profonds et plus complets."