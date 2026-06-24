L'Indonésie conserve son statut de marché émergent alors que MSCI prolonge son examen

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* Une reclassification au statut « frontier » est envisageable si aucun progrès n'est constaté lors de la révision de novembre 2026, selon MSCI

* MSCI salue les récentes réformes en matière de transparence mises en œuvre par Jakarta

* L'indice boursier de Jakarta a chuté de près de 30 % cette année, ce qui en fait le marché majeur le moins performant au monde

* Le ton de MSCI est constructif mais conditionnel, selon un investisseur

(Ajout des commentaires de l'autorité de régulation financière indonésienne aux paragraphes 10 et 11) par Ankur Banerjee

L'Indonésie a conservé, pour l'instant, son statut de marché émergent, le fournisseur mondial d'indices MSCI ayant décidé mardi de reporter à novembre son examen visant à évaluer la série de mesures mises en œuvre par Jakarta, laissant ainsi le marché dans une incertitude prolongée.

Les actifs indonésiens sont sous le feu des critiques depuis janvier , lorsque MSCI a gelé les actions du pays dans ses indices et évoqué la perspective d’un déclassement au statut de marché « frontière », invoquant l’opacité de la structure de l’actionnariat, la faible visibilité du flottant et le manque de fiabilité des données de transactions.

La prolongation annoncée mardi pourrait déclencher un brefrebondde soulagement, maiscomme la plupart des inquiétudes concernant l’Indonésie persistent, le sentiment devrait rester morose sur un marché qui est passé du statut de « chouchou » à celui de « boulet » .

Depuis janvier, l’Indonésie a annoncé des mesures, notamment des initiatives visant à augmenter les niveaux de flottant, afin d’apaiser certaines de ces inquiétudes. Mardi, MSCI a salué les réformes en matière de transparence.

« Bien que ces annonces constituent un pas dans la bonne direction, ce qui importe pour les investisseurs institutionnels internationaux, c’est la mise en œuvre cohérente et l’effet durable de ces mesures sur l’ensemble du marché », a déclaré MSCI dans un communiqué.

Le fournisseur mondial d’indices a indiqué, dans son examen de la classification des marchés prévu pour 2026, qu’il envisagerait des options telles qu’une consultation sur un déclassement au statut de marché « frontier » si des progrès suffisants n’étaient pas constatés d’ici l’examen de novembre.

Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital à Singapour, a déclaré que la prolongation accordée par MSCI constituait un résultat plus favorable que ce que beaucoup avaient redouté, soulignant que l’éditeur d’indices s’était abstenu de lancer une consultation sur le statut de marché frontalier et avait explicitement reconnu les réformes.

« Le ton était constructif mais clairement conditionnel », a-t-il déclaré. « Je pense que le risque immédiat de déclassement a été reporté plutôt qu’éliminé. La menace liée au MSCI persiste probablement… ce qui pourrait inciter certains investisseurs étrangers à rester prudents. »

En avril , MSCI avait reporté à juin son examen des marchés indonésiens et, en mai, avait retiré de ses indices plusieurs sociétés , dont la plupart étaient liées à des magnats.

L'autorité de régulation financière indonésienne a déclaré que l'annonce de MSCI servirait de catalyseur pour renforcer et accélérer les programmes de réforme des marchés de capitaux lancés depuis janvier.

L’autorité de régulation a indiqué qu’elle continuerait à communiquer et à dialoguer avec les fournisseurs d’indices mondiaux ainsi qu’avec les investisseurs, afin de « veiller à ce que les réformes qui ont été mises en œuvre et celles en cours de déploiement puissent être pleinement comprises par la communauté internationale des investisseurs ».

UN MUR D’INQUIÉTUDES POUR L’INDONÉSIE

L’inquiétude des investisseurs ne cesse de croître face au programme de dépenses du président Prabowo Subianto, qui a soutenu des initiatives telles que la distribution de repas gratuits à des millions de personnes, mais a également contribué à la chute de la roupie IDR= à des niveaux historiquement bas, rendant ainsi fragile le contexte général d’investissement de cette économie de 1.400 milliards de dollars.

L’Indonésie a été confrontée à une série de revers cette année: les agences de notation Moody’s et Fitch ont revu à la baisse leurs perspectives de notation de la dette indonésienne en début d’année, invoquant une perte de crédibilité des décideurs politiques.

L’indice boursier de référence de Jakarta .JKSE a chuté de près de 30 % cette année, ce qui en fait le marché boursier le moins performant au monde, les investisseurs étrangers ayant vendu, en termes nets, pour 3,89 milliards de dollars d’actions indonésiennes en 2026.

MSCI a déclaré la semaine dernière qu’il existait des signes de transactions coordonnées faussant la formation des prix, ainsi qu’un manque d’informations détaillées sur le marché en anglais.

Une dégradation de la notation serait dévastatrice pour l’Indonésie, la plaçant au même niveau que des marchés frontières tels que le Bangladesh, le Sri Lanka et le Pakistan. Elle pourrait également déclencher jusqu’à 13 milliards de dollars de sorties de capitaux des actions indonésiennes, selon les estimations de Goldman Sachs, à un moment où la valeur boursière combinée des actions indonésiennes a déjà reculé à 601 milliards de dollars, contre plus de 900 milliards en janvier.

MSCI a indiqué que les problèmes de transparence étaient directement liés aux piliers «flux d’informations» et «infrastructure de marché» de son cadre d’accessibilité aux marchés, les acteurs du marché exprimant à ce sujet de «profondes inquiétudes quant à l’attractivité des investissements».

Le fournisseur d’indices a ajouté qu’il continuerait à évaluer la portée, la cohérence et l’efficacité durable des réformes mises en œuvre par Jakarta dans le cadre de la détermination du flottant et d’évaluations plus larges de l’attractivité pour les investisseurs.

« Notre scénario de base reste que l’Indonésie conserve son statut de marché émergent », a déclaré M. Mirpuri, de SGMC Capital. « Mais les prochains mois seront placés sous le signe de la mise en œuvre, de la crédibilité et des preuves concrètes, plutôt que de nouvelles annonces politiques. »