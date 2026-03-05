L'Indonésie adresse à Meta un "avertissement sévère" concernant la désinformation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère indonésien des communications a adressé un "avertissement sévère" à Meta Platforms Inc META.O pour n'avoir pas réussi à freiner la propagation des jeux d'argent en ligne et de la désinformation, a déclaré le ministère jeudi.

* Cet avertissement a été émis après que la ministre indonésienne des communications et des affaires numériques, Meutya Hafid, a effectué mercredi une visite imprévue au bureau opérationnel de Meta à Jakarta.

* Meta a été avertie pour son faible niveau de conformité avec la réglementation indonésienne concernant la diffusion de contenus de désinformation, de jeux en ligne, de diffamation et d'incitation à la haine sur ses plateformes, telles que Facebook, Instagram et WhatsApp, a déclaré le ministère.

* Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Meta n'a pris des mesures que pour 28,47 % des contenus signalés liés aux jeux d'argent en ligne et à la désinformation, a indiqué le ministère.

* "La désinformation, la diffamation et les contenus haineux menacent des vies en Indonésie, et pourtant Meta les a laissés perdurer", a déclaré Meutya Hafid.

* Le ministère a exhorté Meta à renforcer ses systèmes de modération des contenus et à accélérer la suppression des contenus illégaux et préjudiciables.

* L'année dernière, le ministère avait convoqué des représentants de Meta et d'autres plateformes de médias sociaux et leur avait ordonné de renforcer la modération des contenus en raison de la propagation de la désinformation.