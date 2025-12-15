L'indien Netweb Technologies en hausse après l'initiation d'une couverture à l'achat par ICICI Securities

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 décembre - ** Les actions de Netweb Technologies
NETE.NS augmentent de 4% à 3 334 roupies
** ICICI Securities initie une couverture sur le fournisseur de solutions informatiques avec une note d'achat et un objectif de 4 110 roupies
** Netweb est le seul partenaire fabricant d'équipement d'origine (OEM) de Nvidia NVDA.O en Inde, ce qui lui donne un accès précoce à ses puces et architectures
** Le partenariat de la société avec d'autres fabricants de puces Intel INTC.O et AMD AMD.O lui permet d'obtenir les dernières puces 12 à 14 mois à l'avance
** Le courtier s'attend à ce que les revenus de la société augmentent à un taux de croissance annuel composé de 59% entre l'année fiscale 25 et l'année fiscale 28, PAT à 58%
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 22,2%
