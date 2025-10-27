 Aller au contenu principal
L'indien Lenskart vise une valorisation de jusqu'à 8 milliards de dollars lors de son introduction en bourse et souhaite devenir "l'Amazon de la lunetterie"
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec les commentaires du directeur général) par Haripriya Suresh

27 octobre -

Lenskart LENS.NS , le plus grand distributeur indien de lunettes, vise à devenir "l'Amazon des lunettes" en misant sur la demande croissante de lunettes de prescription en Inde et en Asie du Sud-Est,a déclaré son directeur général avant son entrée sur le marché en novembre.

Lenskart cherche à obtenir une valorisation de jusqu'à 695 milliards de roupies (7,9 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters basés sur la fourchette de prix annoncée lundi.

Elle prévoit de lever jusqu'à 828 millions de dollars, ce qui en fait la cinquième plus grande introduction en bourse de l'Inde depuis le début de l'année, au milieu d'une vague d'introductions en bourse, dont celles de Tata Capital TATC.NS et de LG Electronics India LGEL.NS , alors que le marché des introductions en bourse du pays s'apprête à connaître une nouvelle année record .

Fondée en 2010 en tant que distributeur uniquement en ligne, Lenskart gère 2 067 magasins en Inde et 656 à l'étranger. Le marché indien de la lunetterie, qui comprend les lunettes de vue et les lunettes de soleil, devrait connaître une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années.

"Nous aspirons à devenir un Amazon de la lunetterie....parce que je pense que la technologie est nécessaire pour changer le monde", a déclaré Peyush Bansal, cofondateur et directeur général de l'entreprise.

Lenskart se lance également dans les tests oculaires assistés par l'IA pour pallier la pénurie d'optométristes et mise sur les lunettes intelligentes comme prochaine frontière de croissance.

En juillet, Lenskart a conclu un partenariat avec Qualcomm QCOM.O pour développer des lunettes intelligentes dotées d'IA. M. Bansal a déclaré que l'entreprise avait pour objectif de "posséder la pile complète - firmware, matériel et logiciel - et de la construire à partir de la base."

Soutenue par SoftBank 9984.T , Kedaara Capital et Temasek, l'introduction en bourse de Lenskart sera ouverte du 31octobre au 4novembre.

La société émet de nouvelles actions d'une valeur de 21,5 milliards de roupies, tandis que les fondateurs et les investisseurs dont SoftBank et Temasek, vendront environ 128 millions d'actions.

Lenskart se développe en Inde, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et au Japon, des marchés qui, selon M. Bansal, comptent parmi les plus touchés par la myopie dans le monde.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)

Valeurs associées

AMAZON.COM
224,2100 USD NASDAQ +1,41%
QUALCOMM
168,9400 USD NASDAQ -0,64%
SOFTBANK GROUP
142,900 EUR Tradegate +5,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

