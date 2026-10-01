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L'indice PMI manufacturier revu à la baisse au Royaume-Uni
information fournie par AOF 01/10/2026 à 10:50

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(Zonebourse.com) - L'activité manufacturière britannique a continué de croître en septembre, mais à un rythme un peu plus lent qu'initialement estimé, selon des données publiées jeudi.

L'indice S&P Global des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier britannique est finalement ressorti à 51,9 ce mois-ci, contre 51,7 en août, et alors que l'estimation provisoire s'était établie à 52.

D'après le cabinet de recherche économique, l'industrie montre quelques signes d'essoufflement principalement à cause de la remontée des pressions inflationnistes, puisque l'envolée des prix de l'énergie et du diesel, combinée à la cherté des composants électroniques et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, fait de nouveau grimper les coûts de production.

A ces contraintes s'ajoute un climat de forte incertitude géopolitique et politique qui bride l'investissement et la consommation, freinés à la fois par le conflit au Moyen-Orient et une attente prudente face aux orientations fiscales du gouvernement, avec le budget d'automne à venir.

A en croire S&P Global, ce contexte crée de profondes disparités : alors que les grandes entreprises et le secteur des biens d'équipement résistent plutôt bien, les petites structures ainsi que les segments des biens de consommation et intermédiaires voient leur activité se contracter.

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