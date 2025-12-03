 Aller au contenu principal
L'indice PMI composite des Etats-Unis révisé en baisse pour novembre
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 15:55

La croissance du secteur privé des Etats-Unis a finalement un peu décéléré en novembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,2 en donnée définitive, révisé de 54,8 en estimation flash et après 54,6 en octobre.

L'indice demeure néanmoins bien au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).

S&P Global précise que des taux d'expansion similaires ont été observés dans le secteur manufacturier et dans celui des services, et qu'une forte hausse des nouvelles affaires a aidé à soutenir une croissance solide de l'emploi.

