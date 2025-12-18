 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'indice "Philly Fed" se maintient en terrain négatif en décembre
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 14:58

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie se contracte ce mois-ci, selon l'indice de diffusion de l'activité générale actuelle de la Fed locale qui a diminué de 9 points pour atteindre -10,2 en décembre, sa 3e lecture négative consécutive.

Les indices des nouvelles commandes et des livraisons sont pourtant tous deux revenus en territoire positif après être passés au négatif en novembre. L'indice de l'emploi a augmenté et a continué de refléter une progression globale de l'emploi.

Les deux indices de prix sont restés élevés mais ont évolué dans des directions opposées. La plupart des indicateurs futurs de l'enquête se sont affaiblis, mais ont continué à suggérer des attentes généralisées de croissance pour les 6 prochains mois.

Banques centrales
FED
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Aide à l'Ukraine: les dirigeants de l'UE sous pression
    information fournie par AFP 18.12.2025 15:37 

    Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, sont sous pression pour trouver le moyen de financer l'Ukraine, ce dont Volodymyr Zelensky est venu plaider l'urgence devant eux. "La décision doit être prise d'ici la fin de cette année", a rappelé ... Lire la suite

  • Lagarde BCE
    Taux inchangés pour la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
    information fournie par Boursorama 18.12.2025 14:45 

    La BCE n'a pas bougé sa politique monétaire avec un taux de dépôt conservé à 2%. La présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tient à 14h45. Christine Lagarde ... Lire la suite

  • La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux d'intérêt jeudi ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    La BCE laisse ses taux inchangés pour la quatrième fois d'affilée
    information fournie par AFP 18.12.2025 14:42 

    La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt jeudi, l'inflation restant sous contrôle et l'économie résiliente, sans s'avancer sur sa future trajectoire monétaire. Le taux de dépôt, référence de l'institut, a été laissé à 2%, comme depuis juillet, ... Lire la suite

  • ( AFP / SAEED KHAN )
    China Airlines (Taïwan) porte à 15 sa commande de gros porteurs à Airbus
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.12.2025 14:35 

    La compagnie taïwanaise China Airlines a signé pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant à 15 sa commande de cette version du gros porteur, a annoncé jeudi l'avionneur européen. Le montant du contrat n'a pas été divulgué et Airbus ne publie plus les tarifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank