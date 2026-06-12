L'indice Nikkei japonais clôture en hausse de près de 3 % grâce au regain d'espoir concernant la paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a clôturé en hausse de près de 3% vendredi, les investisseurs s'étant rués sur les actions après que le président américain Donald Trump a évoqué un éventuel accord de paix avec l'Iran.

L'indice Nikkei .N225 a clôturé en hausse de 2,81% à 66.020,04 points, après avoir progressé de 4,4% plus tôt dans la séance.

Au cours d'une semaine marquée par la volatilité, l'indice a reculé de 0,85% sur la semaine, mettant fin à une série de trois semaines de hausse consécutives. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 1,35% à 3.881,96 points.

Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis et l'Iran pourraient signer dès ce week-end un accord de paix qui rouvrirait le détroit d'Ormuz à la navigation, mais l'Iran a rétorqué qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant un accord.

Les actions liées aux semi-conducteurs ont tiré la hausse du Nikkei, les actions d'Advantest 6857.T et de Tokyo Electron

8035.T bondissant respectivement de 8,54% et 7,26 %. Les actions bancaires ont progressé en prévision de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon la semaine prochaine, lors de laquelle la banque centrale devrait relever son taux directeur à 1%, son plus haut niveau depuis 31 ans.

Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Mizuho Financial Group 8411.T ont progressé respectivement de 0,67% et 2,29 %. Depuis le début de l'année, l'indice bancaire .IBNKS.T a progressé de 30% et se situe au même niveau qu'à la mi-février, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Il sous-performe le secteur des métaux non ferreux

.INFRO.T , qui affiche une hausse de 68% et regroupe notamment des fabricants de câbles à fibres optiques tels que Fujikura

5803.T et Furukawa Electric 5801.T , utilisés par les centres de données d'IA.

“Cela témoigne de l'instabilité du marché boursier. Les investisseurs n'ont pas encore commencé à diversifier leurs placements vers un large éventail de titres”, a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

L'agence de recrutement Recruit Holdings 6098.T et le fabricant de composants électroniques Murata Manufacturing

6981.T ont respectivement chuté de 3,27% et 4,58%, pesant le plus lourdement sur le Nikkei.

Le fabricant d'appareils photo et d'équipements audio Sony Group 6758.T a chuté de 2,29 %.