L'Europe ouvre euphorique, avec les espoirs de paix au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes s'envolent en ‌début de séance vendredi, sous l'effet du retour de la possibilité d'un accord ​imminent entre Washington et Téhéran.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,39% à 8.314,77 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,22% et à Londres, ​le FTSE 100 monte de 0,83%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,37%, le FTSEurofirst 300 de 1,17% ​et le Stoxx 600 de 1,20%.

Alors que ⁠l'Europe avait déjà terminé la veille sur des gains à la suite ‌du relèvement des taux par la BCE comme attendu, les Bourses se laissent porter par la perspective d'un protocole de paix imminent ​entre Washington et Téhéran.

L'optimisme fait ‌ainsi son retour sur les marchés, le président américain Donald ⁠Trump ayant évoqué jeudi la finalisation et la signature imminente d'un protocole de paix avec l'Iran.

Citant un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, les médias iraniens ⁠ont également rapporté ‌qu'une bonne partie du texte avait été finalisée, mais que Téhéran ⁠ne ferait pas de compromis sur ses lignes rouges.

Un tel accord signerait une ‌accalmie de la flambée des prix de l'énergie, engendrée par la ⁠fermeture du détroit d'Ormuz en raison du conflit, et un ⁠apaisement par extension des ‌craintes inflationnistes.

Si les espoirs concernant le Moyen-Orient se maintiennent - ou même se concrétisent -, la ​séance s'annonce d'autant plus euphorique outre-Atlantique ‌avec la très attendue introduction en Bourse (IPO) record de SpaceX, l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk.

Aux valeurs, ​sur fond de forts espoirs au Moyen-Orient, le compartiment de voyage s'envole de près de 3,3%, enregistrant la meilleure performance sectorielle de début de ⁠séance.

A contrario, avec la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz et par conséquent d'une désescalade des cours du brut, le tiroir de l'énergie est le seul dans le rouge et perd environ 1,4%.

Exail chute de 17% sur fond de désaccord avec son partenaire financier ICG à propos de la valorisation du fabricant de drones.

(Rédigé par ​Coralie Lamarque, édité par)