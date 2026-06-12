Les trottinettes en libre-service interdites à Bruxelles en 2027

Des trottinettes électriques de l'opérateur Dott à Bruxelles le 8 février 2021 ( BELGA / ERIC LALMAND )

Les trottinettes électriques en libre-service seront interdites à Bruxelles en 2027, a annoncé la région bruxelloise, notamment pour des raisons de sécurité.

"Trop d'accidents, trop de nuisances, trop d'abus, Bruxelles tourne la page des trottinettes en libre-service", a publié le chef du gouvernement régional Boris Dilliès sur ses réseaux sociaux jeudi.

La région de Bruxelles souligne que des décisions similaires ont été prises à Paris, Madrid et Prague ces dernières années.

Dans la capitale belge, les licences accordées aux opérateurs actuels, Bolt et Dott, expirent fin 2026, a indiqué le gouvernement régional.

L'offre de vélos en libre-service sera quant à elle maintenue.

Bolt et Dott ont dénoncé l'interdiction des trottinettes en libre-service en 2027.

Le syndicat ACV-CSC a également critiqué une décision "brutale" de la région qui "met en péril 60 emplois chez l'opérateur Dott".

"La majorité des travailleurs concernés sont peu qualifiés, ce qui rend leur réinsertion particulièrement difficile", a ajouté cette organisation syndicale.

Le gouvernement régional justifie l'interdiction par une hausse "inquiétante" des accidents.

En 2025, 666 personnes ont été blessées à Bruxelles en raison d'accidents impliquant des trottinettes électriques, une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente, selon la région.

Le gouvernement régional critique aussi des "trottinettes mal stationnées qui entravent régulièrement la circulation des autres usagers".

Paris est devenue en 2023 la première capitale européenne à interdire les trottinettes électriques en libre-service ( AFP / Ludovic MARIN )

Et il dénonce "l'utilisation des trottinettes en libre-service à des fins criminelles", notamment par des trafiquants de drogue.

Paris était devenue en 2023 la première capitale européenne à complètement interdire ces deux-roues en libre-service, après un vote organisé par la mairie.