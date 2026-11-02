L'indice Nikkei clôture en baisse au Japon : Kioxia s'effondre tandis que Tokyo Electron progresse grâce à des perspectives favorables

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

par Junko Fujita

L'indice Nikkei a reculé lundi , le fabricant de puces mémoire Kioxia ayant chuté, tandis que les hausses enregistrées par Tokyo Electron et d'autres entreprises aux perspectives favorables ont limité les pertes.

L'indice Nikkei .N225 a clôturé en baisse de 0,33% à 63.081,86 points, tandis que l'indice Topix .TOPX ,plus large ,a reculé de 0,88% à 3.930,28 points.

"Il y a eu des facteurs négatifs, tels que la chute de Wall Street la semaine dernière et les résultats de Kioxia", a déclaré Kazuaki Shimada, stratège en chef chez IwaiCosmo Securities.

"Mais certaines entreprises, comme Tokyo Electron et Panasonic, ont publié des résultats supérieurs aux attentes, ce qui a soutenu le Nikkei."

L'action Kioxia 285A.T a chuté de 15,78%, devenant ainsi le principal frein à la progression du Nikkei, après que les perspectives de la société pour le trimestre se terminant en décembre ont déçu les investisseurs.

L'action 8035.T de Tokyo Electron a progressé de 5,16% après que le fabricant d'équipements pour la production de puces électroniques a annoncé que le bénéfice net annuel de son groupe devrait augmenter de 50%, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Panasonic Holdings 6752.T a progressé de 5,41% après que le fabricant d’appareils électroménagers et de produits industriels a relevé de 20% ses prévisions de résultat d’exploitation annuel, les portant à 710 milliards de yens (4,51 milliards de dollars), grâce à divers facteurs, notamment une demande liée à l’intelligence artificielle plus forte que prévu.

Les actions américaines ont chuté vendredi, le Nasdaq enregistrant sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 5 juin, à la suite des résultats trimestriels décevants d’Intel INTC.O et d’Amazon AMZN.O , qui ont amplifié les inquiétudes croissantes concernant les dépenses massivesdes entreprisesliées à l’IA. .N

Les actions des grandes banques ont reculé, celles de Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , de Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T et de Mizuho Financial Group 8411.T perdant chacune environ 2%.

Sur les plus de 1.500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo,32% ont progressé, 65% ont reculé et 2% sont restés stables.

(1 $ = 157,5300 yens)