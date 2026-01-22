L'indice KOSPI de la Corée du Sud dépasse les 5 000 points grâce à l'essor de l'IA et aux réformes du marché

Le KOSPI atteint un niveau record, les fabricants de puces et d'automobiles s'envolent grâce au boom de l'IA

Les actions augmentent de 18 % ce mois-ci, après un bond de 76 % en 2025

Le président Lee et le parti au pouvoir promettent de s'attaquer à la "décote coréenne"

Les investisseurs évaluent si le rallye se poursuivra au-delà de la marque des 5 000

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Jihoon Lee et Cynthia Kim

Les actions sud-coréennes ont dépassé les 5 000 points pour la première fois jeudi, soutenues par les fabricants de puces et les constructeurs automobiles, optimistes quant à l'intelligence artificielle, atteignant ainsi le niveau promis par le président Lee Jae Myung un peu plus de sept mois après son entrée en fonction.

L'indice de référence KOSPI .KS11 a augmenté de 2,2 % pour atteindre un sommet de 5 019,54 dans les échanges du matin, avant de clôturer la session en hausse de 0,9 % à 4 952,53.

L'indice a augmenté de 18 % jusqu'à présent ce mois-ci, après être devenu le plus performant au monde en 2025 avec un bond de 76 % - son plus grand gain annuel depuis 1999 - grâce à un rallye des puces alimenté par une demande croissante d'investissements dans l'intelligence artificielle et des réformes du marché des capitaux.

Le franchissement de la barre des 5 000 points fait également suite au recul du président américain Donald Trump de sa menace d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays européens, ce qui a atténué la volatilité du marché et prolongé la hausse de l'indice coréen, qui bat tous les records du monde.

Les actions du fabricant de puces Samsung Electronics

005930.KS ont clôturé en hausse de 1,9%, après avoir augmenté de 5% jeudi pour atteindre un niveau record, tandis que son homologue SK Hynix 000660.KS a gagné 2%. Les deux fabricants de puces représentent ensemble 35 % de l'indice de référence en termes de capitalisation boursière.

Hyundai Motor 005380.KS s'est également redressé ce mois-ci pour devenir la troisième entreprise la plus valorisée du pays, les investisseurs ayant salué ses technologies de robots humanoïdes récemment dévoilées. Le constructeur automobile a bondi de 7,5 % jeudi pour atteindre un niveau record, avant de clôturer en baisse de 3,6 % à la suite de prises de bénéfices.

Les étrangers ont acheté 1,2 trillion de wons (816,69 millions de dollars) d'actions locales depuis le début du mois, tandis que les investisseurs institutionnels ont acheté 1,7 trillion de wons. Les entreprises non financières ont également acheté 1,5 trillion de wons, ce qui représente principalement des rachats d'actions par des sociétés cotées en bourse.

Selon les analystes, l'attention des investisseurs se porte désormais sur la question de savoir s'il y aura une nouvelle montée au-delà de la barre cruciale des 5 000 ou un passage à la correction.

"La tendance haussière du marché cette fois-ci est une tendance fondamentale basée sur la croissance des bénéfices, ce qui rend le KOSPI encore bon marché", a déclaré Kim Jae-seung, analyste chez Hyundai Motor Securities.

Han Ji-young, analyste chez Kiwoom Securities, a toutefois déclaré que le rythme pourrait ralentir à l'avenir, ajoutant: "Nous devons également tenir compte du fait que la reprise de cette année a été menée par certains secteurs tels que les semi-conducteurs, l'automobile, la construction navale et la défense."

S'ATTAQUER À LA "DÉCOTE CORÉENNE

Le président Lee a déclaré mercredi que le marché boursier national était "encore sous-évalué ", ajoutant que l'essor de l'IA et des semi-conducteurs était d'une ampleur imprévisible.

Dans le cadre de son initiative "KOSPI 5 000", M. Lee a introduit une série de réformes du marché et de mesures fiscales visant à stimuler le marché boursier national et à résoudre ce que l'on appelle la "décote coréenne", depuis son entrée en fonction en juin 2025.

La décote coréenne fait référence à la tendance des actions nationales à se négocier à des valorisations inférieures à celles de leurs homologues mondiales, en raison de facteurs tels que l'opacité des structures de gouvernance d'entreprise et la faiblesse des dividendes versés.

"Le KOSPI à 5 000 n'est pas une destination mais une nouvelle ligne de départ", a déclaré un porte-parole du parti démocratique au pouvoir, qui s'est engagé à poursuivre ses efforts pour améliorer l'équité et la crédibilité du marché.

L'année dernière, l'administration Lee et son parti démocratique ont révisé la loi sur le commerce afin de mieux protéger les intérêts des actionnaires et prévoient d'imposer aux sociétés cotées en bourse le rachat et l'annulation d'actions afin d'accroître la valeur actionnariale.

Le gouvernement vise également à obtenir le statut de marché développé pour le marché boursier national de la part du fournisseur d'indices mondiaux Morgan Stanley Capital International (MSCI), avec un nouvel assouplissement des restrictions de change prévu pour cette année afin d'améliorer l'accès des étrangers.

(1 $ = 1 469,3400 wons)