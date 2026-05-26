L'indice FTSE 250 des valeurs moyennes de Londres frôle son plus haut niveau depuis trois mois ; BP recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de BP chutent après la destitution du président Albert Manifold

* Les progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran redonnent confiance aux investisseurs

* HSBC, Barclays et Lloyds tirent le FTSE 100 vers le haut

* Le FTSE 100 progresse de 0,2%; le FTSE 250 de 0,7%

(Mises à jour à la clôture)

Les actions britanniques ont progressé mardi, le FTSE 250 atteignant son plus haut niveau depuis près de trois mois grâce à un regain d'optimisme concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran, tandis que BP a chuté après le départ de son président Albert Manifold.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a clôturé en hausse de 0,2% à 10.491,39 points , atteignant son plus haut niveau en cinq semaines. L'indice FTSE 250 .FTMC a grimpé de 0,7% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 2 mars, enregistrant ainsi sa quatrième séance consécutive de hausse.

* L'action BP BP.L a chuté de 4% après que le président Albert Manifold a été démis de ses fonctions avec effet immédiat, pour des raisons liées aux normes de gouvernance, à la supervision et à la conduite, quelques mois après sa prise de fonction pour aider à superviser une refonte stratégique.

* Les États-Unis et l'Iran ont signalé des progrès concernant un protocole d'accord qui pourrait mettre fin au conflit entre les deux nations et relancer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, point névralgique actuellement bloqué .

* Cependant, les frappes américaines dans le sud de l'Iran ont tempéré l'enthousiasme suscité par l'imminence de cet accord.

* Les grands prêteurs HSBC HSBA.L , Barclays BARC.L et Lloyds LLOY.L ont été parmi les principaux moteurs de la hausse du FTSE 100, tandis que Rio Tinto RIO.L et Glencore

GLEN.L ont progressé respectivement de 2% et 3%, grâce au raffermissement des cours des métaux. MET/L

* L'indice FTSE 100 avait mis fin vendredi à une série de quatre semaines de baisse, les données économiques moins bonnes ayant affaibli les anticipations d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre.

* Toutefois, le dernier rapport a montré que l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni s'était accélérée en mai, en raison des perturbations et de la hausse des coûts énergétiques causées par la guerre.

* Parmi les valeurs individuelles, Kingfisher KGF.L a progressé de près de 4% après que le distributeur de produits de rénovation a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année malgré une baisse des ventes sous-jacentes au premier trimestre.

* Melrose Industries MRON.L a chuté de 5,3% après qu’un réservoir de produits chimiques en surchauffe sur son site GKN de Garden Grove, en Californie, a déclenché une intervention d’urgence et des ordres d’évacuation au cours du week-end.