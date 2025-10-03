 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,14
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L’indice FAO des prix des produits alimentaires recule en septembre
information fournie par AOF 03/10/2025 à 11:11

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires a affiché une valeur moyenne de 128,8 points en septembre 2025, soit une légère baisse par rapport à son niveau révisé d’août, qui était de 129,7 points. La baisse des indices des prix des céréales, des produits laitiers, du sucre et des huiles végétales a compensé une hausse de l’indice des prix de la viande. Globalement, l’indice était en hausse de 4,2 points (3,4%) par rapport à septembre 2024, mais enregistrait encore un recul de 31,4 points (19,6%) par rapport au pic atteint en mars 2022.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (Crédit: Vincent Colin / Arkema)
    Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:40 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    information fournie par BoursoBank 03.10.2025 11:39 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite

  • logo Atos (Crédit: / Adobe Stock)
    Oddo BHF relève nettement sa cible et réitère son conseil sur Atos
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:21 

    Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Atos , assortie d'un objectif de cours relevé de 29 à 57 euros, objectif désormais jugé cohérent avec une trajectoire de redressement plus rapide. L'analyste souligne une 'très forte confiance' du management dans ... Lire la suite

  • recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 29 au 3 octobre
    information fournie par Boursorama 03.10.2025 11:00 

    Lundi 29 septembre CAC 40 : +0,13% à 7.880,87 points et 3 milliards d'euros échangés La séance La Bourse de Paris a terminé la séance en faible hausse dans un marché peu fourni qui garde un oeil sur le risque de blocage budgétaire à Washington ("shutdown"). L'or ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank