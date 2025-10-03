L’indice FAO des prix des produits alimentaires recule en septembre

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires a affiché une valeur moyenne de 128,8 points en septembre 2025, soit une légère baisse par rapport à son niveau révisé d’août, qui était de 129,7 points. La baisse des indices des prix des céréales, des produits laitiers, du sucre et des huiles végétales a compensé une hausse de l’indice des prix de la viande. Globalement, l’indice était en hausse de 4,2 points (3,4%) par rapport à septembre 2024, mais enregistrait encore un recul de 31,4 points (19,6%) par rapport au pic atteint en mars 2022.