 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 936,36
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'indice FAO des prix des produits alimentaires poursuit son repli en octobre
information fournie par AOF 07/11/2025 à 15:25

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 126,4 points en octobre 2025, soit un recul de 2,1 1,6% par rapport au niveau révisé de 128,5 points en septembre. Il affiche ainsi sa deuxième baisse mensuelle consécutive. Le recul des indices des prix des céréales, des produits laitiers, de la viande et du sucre a compensé une hausse de l’indice des prix des huiles végétales. Globalement, l’indice des prix des produits alimentaires, légèrement inférieur à son niveau d’octobre 2024, est resté 33,8 points (21,1%) en dessous de son pic de mars 2022.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank