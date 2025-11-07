L'indice FAO des prix des produits alimentaires poursuit son repli en octobre

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 126,4 points en octobre 2025, soit un recul de 2,1 1,6% par rapport au niveau révisé de 128,5 points en septembre. Il affiche ainsi sa deuxième baisse mensuelle consécutive. Le recul des indices des prix des céréales, des produits laitiers, de la viande et du sucre a compensé une hausse de l’indice des prix des huiles végétales. Globalement, l’indice des prix des produits alimentaires, légèrement inférieur à son niveau d’octobre 2024, est resté 33,8 points (21,1%) en dessous de son pic de mars 2022.
