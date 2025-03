L'indice FAO des prix des huiles végétales en hausse en février

(AOF) - L'indice FAO des prix des huiles végétales a enregistré une valeur moyenne de 156 points en février. Il gagne 2% par rapport au mois précédent et affiche 35,1 points (29,1%) de plus que sa valeur de l'année dernière au même mois. Cette hausse de l'indice s'explique par l'appréciation des cours des huiles de palme, de colza, de soja et de tournesol. Après un bref fléchissement en janvier, les prix internationaux de l'huile de palme ont légèrement rebondi et sont restés supérieurs à ceux des huiles concurrentes.

Cette hausse est due en grande partie à la baisse saisonnière de la production dans les pays producteurs d'Asie du Sud-Est et au fait que l'on s'attend à un accroissement de la demande de la part du secteur de l'agrogazole en Indonésie.

Les prix mondiaux de l'huile de soja ont quant à eux augmenté sous l'effet d'une forte demande mondiale, en particulier dans le secteur alimentaire.

En ce qui concerne l'huile de tournesol et de colza, les prix ont progressé car on s'inquiète d'un probable resserrement des disponibilités ces prochains mois.