L'indice FAO des prix des céréales se contracte en décembre

(AOF) - L'indice FAO des prix des céréales s'est élevé à 111,3 points en moyenne en décembre, un niveau demeuré relativement inchangé par rapport au mois précédent et une contraction de 9,3% par rapport à la valeur enregistrée il y a un an. Les prix du blé à l'exportation sont restés globalement stables en décembre.

La tendance à la baisse due au recul de la demande internationale et à l'accroissement des disponibilités saisonnières des récoltes en Argentine et en Australie a été compensée par une hausse des prix imputable aux mauvaises conditions de culture hivernales dans la Fédération de Russie.

Les cours mondiaux du maïs ont légèrement augmenté sous l'effet d'une progression des ventes à l'exportation et d'un resserrement de l'offre aux États-Unis d'Amérique, qui se sont accompagnés d'une forte demande de maïs ukrainien.

En ce qui concerne les autres céréales secondaires, les prix mondiaux de l'orge ont augmenté, tandis que ceux du sorgho ont reculé.

L'indice FAO des prix de tous les types de riz a enregistré une baisse de 1,2% en décembre, ce qui témoigne du fléchissement des cours du riz Indica et du riz parfumé, attribuable à un ralentissement de la demande.

En 2024, l'indice FAO des prix des céréales s'est élevé à 113,5 points en moyenne, soit une diminution de 13,3% par rapport au niveau de 2023, ce qui s'explique par un tassement des prix du blé et des céréales secondaires et marque la deuxième année consécutive de baisse par rapport aux niveaux sans précédent de 2022.

En 2024, l'indice FAO des prix de tous les types de riz a atteint en moyenne 133,1 points, une hausse de 0,8% par rapport à 2023 et son cours nominal le plus élevé des 16 dernières années. Cette progression annuelle repose sur les cours du riz Indica, étant donné que la forte demande à l'importation de certains pays en Asie et l'affaiblissement de la concurrence entre exportateurs les ont maintenus à un niveau élevé au cours des neuf premiers mois de 2024.