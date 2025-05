L'indice FAO des prix des céréales progresse en avril

(AOF) - L’indice FAO des prix des céréales a enregistré une valeur moyenne de 111 points en avril. Il progressé 1,2% par rapport au mois de mars, mais reste inférieur de 0,5% à son niveau d’avril 2024. Cette hausse mensuelle est le signe du renchérissement de toutes les principales céréales.

Les prix mondiaux du blé ont légèrement progressé sous l'effet du resserrement de l'offre exportable en Fédération de Russie, de la constance du rythme des exportations de certains des principaux pays exportateurs et des fluctuations des taux de change liées à l'affaiblissement du dollar des États-Unis, surtout par rapport à l'euro.

Les évolutions intervenues en matière de politique commerciale et les incertitudes macroéconomiques ont cependant limité la hausse.

Les prix internationaux du maïs ont également augmenté, en grande partie à cause d'une réduction saisonnière des stocks aux États-Unis d'Amérique et des fluctuations monétaires. Les évolutions de la politique des États-Unis d'Amérique concernant les droits de douane à l'importation, notamment l'exemption accordée au Mexique, le premier importateur de maïs des États-Unis, et la suspension des droits de douane supérieurs à 10% accordée pendant 90 jours à certains autres partenaires commerciaux, sont un autre facteur de la pression haussière sur les prix.

Parmi les autres céréales secondaires, les prix mondiaux du sorgho et de l'orge ont eux aussi progressé.

Parallèlement, l'indice FAO des prix de tous les types de riz s'est valorisé de 0,8% en avril, car la demande de variétés parfumées s'est renforcée et les arrivées de stocks fraîchement récoltés ont diminué au Vietnam, tandis que la récolte de la culture principale du pays entrait dans sa phase finale.