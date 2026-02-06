L'indice Dow Jones atteint le record de 50 000 points

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails)

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a dépassé les 50 000 points pour la première fois vendredi, un moment historique pour l'indice des valeurs sûres, qui était en hausse de plus de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

L'indice était en dernier lieu à 50 052 points.

Les actions de Nvidia NVDA.O , en hausse de plus de 8% après des pertes récentes, ont donné un coup de pouce au Dow, ainsi que Caterpillar CAT.N , également en hausse de plus de 7%. Le marché boursier a rebondi vendredi après une chute cette semaine liée aux inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, plusieurs entreprises du secteur des logiciels ayant été particulièrement touchées par les craintes que l'intelligence artificielle ne crée davantage de concurrence.

L'indice des valeurs sûres est en hausse d'environ 4 % depuis le début de l'année et a surpassé les autres grands indices de Wall Street.

Caterpillar, l'une des plus grosses pondérations de l'indice Dow, a augmenté de plus de 26 % sur l'année et a contribué aux gains récents de l'indice Dow, tandis que Nvidia a baissé de 0,5 % jusqu'à présent en 2026.

Les attentes concernant la baisse des coûts d'emprunt et les mesures de relance budgétaire prévues par la loi "One Big Beautiful Act" ont aidé les valeurs cycliques, notamment l'entreprise industrielle Caterpillar, qui a progressé de plus de 50 % en 2025.

Les actions de Goldman Sachs GS.N , en hausse de plus de 4 %, ont également aidé le Dow vendredi.

Les 30 composantes du Dow Jones sont pondérées dans l'indice en fonction du prix de leurs actions, contrairement aux actions du S&P 500 .SPX qui sont pondérées en fonction de leur valeur de marché.

L'espoir que la Réserve fédérale parvienne à maîtriser l'inflation sans nuire à l'économie avait permis à l'indice des valeurs vedettes de dépasser les 40 000 points en mai 2024, et le chemin parcouru depuis lors a creusé l'écart entre les actions les plus performantes et les moins performantes de l'indice.