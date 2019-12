L'indice de confiance Ossiam/CSA au plus bas

(NEWSManagers.com) - L' indice de confiance Ossiam / CSA des investisseurs professionnels publié ce 17 décembre est repassé en territoire négatif (-2,6 points), touchant ainsi son niveau le plus bas depuis la création du baromètre il y a six ans. Cette 14ème édition du baromètre " met une fois de plus en lumière de fortes disparités de perception entre experts de la finance et investisseurs particuliers. Ces derniers restent en effet relativement optimistes (5,5 points) par rapport à la moyenne historique de l' indice" , explique l'étude.

L' écart constaté pour l' indice global de confiance n' empêche pas les avis des professionnels et des particuliers de converger s' agissant des classes d' actifs à privilégier ou à éviter. Dans un environnement de hausse continue des marchés boursiers de part et d' autre de l' Atlantique, les professionnels comme les investisseurs particuliers s' accordent à préférer les actions européennes (0,7 point pour les professionnels et 12,5 pour les particuliers) aux actions actions américaines (respectivement -4,6 et 5,2 points). Les anticipations sur les actions des pays émergents sont impactées, pour leur part, par les perspectives de ralentissement de l' économie chinoise et les tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Alors que l' aplanissement de la courbe des taux aux Etats-Unis n' a jamais été aussi marqué depuis 2007, les investisseurs montrent une certaine défiance vis-à-vis du compartiment obligataire dans son ensemble (corporate et government bonds). Cette tendance est nettement plus marquée chez les experts de la finance (-4,4 points contre -1,4 point en mars 2019) que du côté des investisseurs particuliers (5,2 points contre 5,7 points). En revanche, d' une manière plus globale, la confiance est en berne pour les obligations d' entreprises américaines.