L'indice boursier mondial recule, le dollar en hausse, les métaux précieux en demi-teinte
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 18:35

L'indice MSCI des
actions mondiales a chuté mercredi, les valeurs technologiques
étant en tête des pertes à Wall Street, tandis que le dollar
s'est globalement apprécié après les dernières données
économiques américaines et que, dans les métaux précieux,
l'argent a surperformé l'or après un récent plongeon.
Les prix du pétrole ont légèrement baissé. Ils avaient  grimpé
 mardi après que les États-Unis ont abattu un drone
iranien et que des bateaux armés se sont approchés d'un navire
battant pavillon américain dans une voie navigable importante,
alors que les États-Unis et l'Iran s'efforçaient de mettre en
place des pourparlers pour apaiser les tensions.
      Les rendements des bons du Trésor américain ont perdu un
peu de vigueur initialement après la publication du rapport
national sur l'emploi d'ADP, qui a montré une croissance plus
lente que prévu  en janvier. L'emploi privé a augmenté de
22 000 postes après une augmentation de 37 000 postes en
décembre, révisée à la baisse, alors que les économistes
prévoyaient une augmentation de 48 000 postes.
     L'Institute for Supply Management a déclaré que le secteur
américain des services est resté stable en janvier , mais
que les entreprises ont payé davantage pour les intrants,
suggérant que l'inflation des services pourrait reprendre après
avoir été sur une tendance de ralentissement au cours des
derniers mois.
Après la publication des données, les traders continuaient à
parier que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale
n'interviendrait pas avant le mois de juin, selon l'outil
FedWatch  du CME Group.
     "Les données de ce matin ne sont ni trop chaudes, ni trop
froides et cela ne change pas vraiment les perspectives en ce
qui concerne la Fed ou la direction de l'économie", a déclaré
Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement
chez Manulife John Hancock Investments. 
     Les actions de valeur ont surpassé les actions de
croissance à Wall Street , où l'action du marché a été
dominée ces derniers jours par une chute des actions des
fournisseurs mondiaux d'analyse de données, de services
professionnels et de logiciels à la suite du lancement par
Anthropic de plug-ins pour son agent Claude Cowork vendredi, qui
a suscité des inquiétudes quant à la perturbation de ces
industries par l'intelligence artificielle. 
Mercredi, l'indice américain des logiciels et services <.SPLRCIS
 > était en baisse de 0,4 % après une chute de plus de 12
% au cours des cinq derniers jours.
     "Il y a eu des problèmes de valorisation du côté des
logiciels. Il y a une sorte de remise à zéro. Ce qui est sain,
c'est l'élargissement de la participation au marché et cette
rotation vers la valeur", a déclaré Emily Roland.
     L'indice S&P 500 value  .IVX  était en hausse de 0,9%
tandis que l'indice growth  .IGX  était en baisse de 1,3%. 
    À 11 h 32 (1632 GMT), le Dow Jones Industrial Average  .DJI 
a augmenté de 366,30 points, soit 0,75 %, à 49 609,86, le S&P
500  .SPX  a perdu 17,53 points, soit 0,25 %, à 6 900,54 et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 260,89 points, soit 1,12 %, à
22 995,54.
     L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
2,45 points, soit 0,23%, à 1 041,53. L'indice paneuropéen STOXX
600  .STOXX  a progressé de 0,15%.
    Dans les matières premières, les prix de l'or ont chuté
tandis que l'argent était en hausse, les deux perdant un peu de
vitesse par rapport au début de la session, alors que
l'attention est restée sur les développements géopolitiques et
les prochaines publications économiques américaines, qui
pourraient façonner les attentes pour les futurs mouvements de
taux d'intérêt.
Les deux métaux précieux ont progressé mardi après deux jours
d'effondrement brutal déclenché par l'annonce par le président
américain Donald Trump  du choix de Kevin Warsh 
pour diriger la Réserve fédérale. Certains investisseurs
considèrent que Kevin Warsh réduira le bilan de la Fed, ce qui
exercera une pression sur les métaux précieux à faible
rendement.
     L'or au comptant  XAU=  a baissé de 0,41% à 4 918,06
dollars l'once. L'argent au comptant  XAG=  a augmenté de 1,6% à
86,48 dollars l'once.
     Sur les marchés à revenu fixe , les traders ont
évalué les données des fournisseurs privés tout en attendant les
communiqués économiques retardés des sources gouvernementales et
ont continué à évaluer l'impact que Kevin Warsh pourrait avoir
sur la politique monétaire.
     Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 0,3 point de base à 4,276%, contre
4,273% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 0,9 point de base
à 4,9149%. 
     Le rendement de l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a baissé de 0,9 point de base à 3,564%.
Sur le marché des changes , le dollar s'est apprécié face
au yen mercredi, poussant la devise japonaise vers sa quatrième
baisse quotidienne consécutive à l'approche d'élections qui
devraient stimuler les ambitions de la Première ministre Sanae
Takaichi en matière de dépenses fiscales et de défense. 
     L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
augmenté de 0,28% à 97,68, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,18%
à 1,1797 $.
     Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,61% à 156,68. La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de
0,31% à 1,3655 $.
    Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont
légèrement baissé, les opérateurs surveillant les événements
géopolitiques et digérant les dernières données.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,02% à 63,22 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 67,45 dollars le
baril, en hausse de 0,18% sur la journée.

