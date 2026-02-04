L'indice boursier mondial recule, le dollar en hausse, les métaux précieux en demi-teinte

L'indice MSCI des actions mondiales a chuté mercredi, les valeurs technologiques étant en tête des pertes à Wall Street, tandis que le dollar s'est globalement apprécié après les dernières données économiques américaines et que, dans les métaux précieux, l'argent a surperformé l'or après un récent plongeon. Les prix du pétrole ont légèrement baissé. Ils avaient grimpé mardi après que les États-Unis ont abattu un drone iranien et que des bateaux armés se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans une voie navigable importante, alors que les États-Unis et l'Iran s'efforçaient de mettre en place des pourparlers pour apaiser les tensions. Les rendements des bons du Trésor américain ont perdu un peu de vigueur initialement après la publication du rapport national sur l'emploi d'ADP, qui a montré une croissance plus lente que prévu en janvier. L'emploi privé a augmenté de 22 000 postes après une augmentation de 37 000 postes en décembre, révisée à la baisse, alors que les économistes prévoyaient une augmentation de 48 000 postes. L'Institute for Supply Management a déclaré que le secteur américain des services est resté stable en janvier , mais que les entreprises ont payé davantage pour les intrants, suggérant que l'inflation des services pourrait reprendre après avoir été sur une tendance de ralentissement au cours des derniers mois. Après la publication des données, les traders continuaient à parier que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale n'interviendrait pas avant le mois de juin, selon l'outil FedWatch du CME Group. "Les données de ce matin ne sont ni trop chaudes, ni trop froides et cela ne change pas vraiment les perspectives en ce qui concerne la Fed ou la direction de l'économie", a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez Manulife John Hancock Investments. Les actions de valeur ont surpassé les actions de croissance à Wall Street , où l'action du marché a été dominée ces derniers jours par une chute des actions des fournisseurs mondiaux d'analyse de données, de services professionnels et de logiciels à la suite du lancement par Anthropic de plug-ins pour son agent Claude Cowork vendredi, qui a suscité des inquiétudes quant à la perturbation de ces industries par l'intelligence artificielle. Mercredi, l'indice américain des logiciels et services <.SPLRCIS > était en baisse de 0,4 % après une chute de plus de 12 % au cours des cinq derniers jours. "Il y a eu des problèmes de valorisation du côté des logiciels. Il y a une sorte de remise à zéro. Ce qui est sain, c'est l'élargissement de la participation au marché et cette rotation vers la valeur", a déclaré Emily Roland. L'indice S&P 500 value .IVX était en hausse de 0,9% tandis que l'indice growth .IGX était en baisse de 1,3%. À 11 h 32 (1632 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 366,30 points, soit 0,75 %, à 49 609,86, le S&P 500 .SPX a perdu 17,53 points, soit 0,25 %, à 6 900,54 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 260,89 points, soit 1,12 %, à 22 995,54. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 2,45 points, soit 0,23%, à 1 041,53. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,15%. Dans les matières premières, les prix de l'or ont chuté tandis que l'argent était en hausse, les deux perdant un peu de vitesse par rapport au début de la session, alors que l'attention est restée sur les développements géopolitiques et les prochaines publications économiques américaines, qui pourraient façonner les attentes pour les futurs mouvements de taux d'intérêt. Les deux métaux précieux ont progressé mardi après deux jours d'effondrement brutal déclenché par l'annonce par le président américain Donald Trump du choix de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale. Certains investisseurs considèrent que Kevin Warsh réduira le bilan de la Fed, ce qui exercera une pression sur les métaux précieux à faible rendement. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,41% à 4 918,06 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,6% à 86,48 dollars l'once. Sur les marchés à revenu fixe , les traders ont évalué les données des fournisseurs privés tout en attendant les communiqués économiques retardés des sources gouvernementales et ont continué à évaluer l'impact que Kevin Warsh pourrait avoir sur la politique monétaire. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,3 point de base à 4,276%, contre 4,273% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,9 point de base à 4,9149%. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 0,9 point de base à 3,564%. Sur le marché des changes , le dollar s'est apprécié face au yen mercredi, poussant la devise japonaise vers sa quatrième baisse quotidienne consécutive à l'approche d'élections qui devraient stimuler les ambitions de la Première ministre Sanae Takaichi en matière de dépenses fiscales et de défense. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,28% à 97,68, avec l'euro EUR= en baisse de 0,18% à 1,1797 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,61% à 156,68. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,31% à 1,3655 $. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont légèrement baissé, les opérateurs surveillant les événements géopolitiques et digérant les dernières données. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,02% à 63,22 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 67,45 dollars le baril, en hausse de 0,18% sur la journée.